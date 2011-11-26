تلفیق فناوری حرکتی مایکروسافت با رایانه های تحت ویندوز

به گزارش خبرگزاری مهر، این سیستم به کاربران ویندوز امکان می دهد با تکان دادن دست در هوا یک نرم افزار را تحت کنترل خود درآورند، درست مشابه آنچه در فیلم سینمایی "گزارش اقلیت" استیون اسپیلبرگ مجسم شده است.

"کرگ آیزلر" مدیر کل برنامه کینکت برای ویندوز می گوید: ما بر اساس فناوری کنونی کینکت در قطعات سخت افزاری و نرم افزاری تغییرات و بهبودهایی ایجاد کرده ایم که می تواند ایده های رایانه محور را واقعی تر جلوه دهد.

کینکت در کنسولهای XboX تحول بزرگی ایجاد کرده است؛ ابزاری کوچک که در بالای کنسول یا تلویزیون قرار گرفته و حرکات بدن کاربر را به دستورهایی برای ادامه بازی، مبارزه یا ورزش تبدیل می کند. نسخه ویندوزی کینکت می تواند به کاربر امکان دهد تمامی نرم افزارهای مورد نیاز روزانه خود را با حرکت دادن دستها بر روی هوا کنترل کند.

ایده رایانه حرکتی در فیلم "گزارش اقلیت"

مایکروسافت می گوید نسخه ای رایانه ای از کینکت "فاصله نزدیک" را ابداع کرده است که برای ضبط حرکات کوچک با دقتی بسیار بالا و کار در پشت میز دفاتر اداری مناسب است. "حالت نزدیک" می تواند امکان استفاده از کینکت برای کنترل بسیاری از نرم افزارها را فراهم آورد.

مایکروسافت در حال حاضر با همکاری توسعه دهنگان نرم افزاری در تلاش است تا برنامه های جانبی حرکتی تحت ویندوز جدیدی را برای کاربران ارائه دهد.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، "ایزلر" می گوید در حال حاضر اشتیاق زیادی برای استفاده از کینکت در میان توسعه دهندگانی که به شیوه های مختلف از این فناوری استفاده می کنند وجود دارد. این فناوری در زمینه های مختلفی از بهداشت و سلامت گرفته تا بازی و هنر کاربرد داشته و خواهد داشت.