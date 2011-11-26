توزیع 2200 سوخت زمستانی در آذربایجان غربی/ ذخیره سازی 330 میلیون لیتر نفت

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر توفیقی ظهر شنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات سوخت روستاییان چالدران با اشاره به اینکه 240 هزار خانوار در روستاهای استان سهمیه سوخت زمستانی خود را دریافت کرده اند، افزود: این تعداد خانوار بطورمیانگین دو هزار و 200 لیتر سوخت دریافت کرده که 80 درصد خانواده های روستائی استان هستند.

وی ضمن تاکید بر نبود مشکل در زمینه توزیع سوخت زمستانی با بیان اینکه خانوارهایی که به سوخت بیشتری نیاز دارند، بصورت فوق العاده سوخت دریافت می کنند، ادامه داد: هم اکنون ظرفیت ذخیره سازی انواع سوخت شامل بنزین، نفت گاز و نفت سفید در استان 210 میلیون لیتر بوده که با بهره برداری از انبار جدید این میزان به 330 میلیون لیتر افزایش می یابد.

مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی آذربایجان غربی بیان داشت: انبار جدید با هدف تامین ظرفیت مورد نیاز آذربایجان غربی به ذخایر فرآورده های نفتی در زمینی به مساحت 50 هکتار در قالب 11 مخزن بزرگ به ظرفیت 120 میلیون لیتر در حال ساخت است.

توفیقی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: پیشرفت فیزیکی این طرح 40 درصد بوده که برای اجرای این طرح 380 میلیارد ریال پیش بینی شده و تا کنون 170 میلیارد ریال آن هزینه شده است.

این مسئول افزود: بر اساس مصوبه شورای امنیت ملی مبنای ذخیره سازی انواع فرآورده های نفتی مصرف حداکثر 80 روز تعیین شده که با بهره برداری از این انبار این امر در استان محقق می شود.

به گفته توفیقی با وجود اینکه این طرح به دلیل مشکل معارض و کمبود اعتبار با تاخیر در زمانبندی مواجه است در صورت تامین 200 میلیارد ریال باقی مانده، این طرح تا پایان سال آماده بهره برداری می شود

احمدرضا قلی پور فرماندار چالدران هم در این جلسه گفت: هم اکنون هفت هزار و 700 خانوار روستایی زندگی کرده و تا کنون پنج میلیون و 209 هزار لیتر نفت سفید در بین هفت هزار و 400 خانوار آنها توزیع شده است.