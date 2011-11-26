تمام مراکز استان های کشور به راه آهن متصل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی ظهر شنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی ساختمان ایستگاه راه آهن همدان - تهران از تصمیم دولت برای سرمایه گذاری در گسترش راه آهن در کشور خبر داد.

رحیمی اظهار داشت: بخشی از این سرمایه گذاری از طریق فاینانس و بخشی دیگر نیز از منابع داخلی کشور تامین می شود.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه توسعه خطوط ریلی و راه آهن از اساسی ترین زیرساختهای هر کشور است، افزود: ایران در گذشته به علت بی توجهی به این زیرساخت از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده است.

وی با تاکید بر اینکه بر اساس تصمیم دولت همه مناطق کشور به راه آهن متصل خواهند شد، گفت: در حال حاضر ترانزیت کالا در کشور از طریق راه آهن به 12 میلیون تن در سال افزایش یافته است.

رحیمی ادامه داد: ترانزیت کالا در کشور از طریق راه آهن باید به 40 میلیون تن در سال افزایش یابد.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه برای ایجاد هفت هزار و 500 کیلومتر راه آهن در کشور 22 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، اظهار داشت: راه آهن کردستان - همدان - تهران از مصوبات سفرهای استانی است که اقدام خاصی در این زمینه انجام نشده است.