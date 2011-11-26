به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه ابرکوه صبح شنبه در جلسه تودیع و معارفه رئیس اداره اوقاف ابرکوه خواستار توجه جدی تر اوقاف استان به ابرکوه شد.

حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی با ذکر برخی از مشکلات شهرستان از جمله نداشتن حمام عمومی، پیگیری مسئله از طریق اوقاف و شهرداری را خواستار شد.

وی اظهار داشت: اداره اوقاف استان در خواست می کنیم که به مسائل اوقافی ابرکوه توجه بیشتری نسبت به گذشته نشان دهند.

نماینده مردم ابرکوه در مجلس نیز در این جلسه با تأکید بر لزوم فرهنگ سازی در زمینه وقف اظهار داشت: باید در زمینه ترغیب مردم به وقف در این دوران تلاش مضاعف شود.

کاظم فرهمند، وقف را میراثی ماندگار دانست و افزود: با توجه به مشکلاتی که اکنون در حوزه وقف وجود دارد، این سنت حسنه در حال کمرنگ شدن است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد نیز در این جلسه با بیان اینکه اوقاف طی دو سال گذشته تلاشهای خوبی را در راستای وقفیات جدید همچنین احیاء موقوفات به کار گرفته است، بیان داشت: در این زمینه ها تمام تلاش خود را به کار می گیریم.

در این مراسم از تلاشهای حجت الاسلام رسول علیخانی تقدیر و حجت الاسلام سید مهدی سیدی به عنوان سرپرست جدید اداره اوقاف ابرکوه معرفی شد.

سیدی قبل از این در سمت مسئول فرهنگی اوقاف شهرستان اردکان مشغول به کار بوده است و علیخانی نیز از این به بعد خدمت خود را به عنوان سرپرست اداره اوقاف رودسر ادامه خواهد داد.