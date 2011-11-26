افتخارآفرینی سلیمی دل رهبری را شاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبرطاهایی در هفتمین همایش تجلیل از کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان، ورزش کردن را از تاکیدات پیامبر و دین مبین اسلام دانست و گفت: ورزش و سلامت جسمانی در تمامی شئونات جامعه اثرگذار است.

استاندار مازندران، توجه به ورزش در دولت نهم و دهم را جدی و مهم دانست و اظهار داشت: عرصه های مختلف ورزشی مازندران در سالهای اخیر با توجه به تلاش مسئولان و همت ورزشکاران استان شاهد کسب رتبه های بسیار خوبی در مسابقات داخلی و آسیایی و جهانی بوده است.

وی با اشاره به اینکه جوانان غیور و قهرمان مازندران همواره مایه افتخار ایران اسلامی بوده گفت: همه شاهد بودیم که بهداد سلیمی این جوان وزنه برداری مازنی با افتخار آفرینی در رقابت بزرگ جهانی دل رهبر معظم انقلاب و مردم را شاد کرد و امیدوارم که این موفقیت ها در سایر عرصه ها تداوم داشته باشد.

استاندار مازندران، نبوغ و استعداد جوانان را باعث ترقی استان دانست و گفت: جوانان مازندرانی با توکل به خداوند متعال و بهره گیری از هوش واستعداد خویش همواره از جایگاه ویژه ای در کشور هستند.

طاهایی، به اهمیت کسب افتخارات بین المللی توسط ورزشکاران مازندرانی اشاره کرد و گفت: بدست آوردن عناوین مهم ورزشی و علمی و ایستادن بر روی سکوهای جهانی توسط جوانان مازنی رشد و شکوفایی استان را به همراه خواهد داشت.

در پایان این مراسم از جانبازان، بازنشستگان و کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان تجلیل شد.