حفظ شور و نشاط بسیجیان در جامعه ضروری و مهم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی نکونام پیش ازظهر شنبه در همایش تجمع بزرگ بسیجیان شهرستان شهرکرد با اشاره به اینکه باید شور و نشاط بسیجی در جای جای میهن اسلامی حفظ شود، اظهار داشت: امروز دشمن در پی ایجاد جنگ روانی در کشور است و شما بسیجیان باید بصیرت خود را بالا ببرید.

وی افزود: در سرتاسر این استان باید رنگ و بوی بسیج مشاهده شود و روحیه انقلابی در بین مردم این استان وجود داشته باشد.

حجت الاسلام نکونام با اشاره به اینکه بسیج نقش اساسی در حاکمیت ارزشهای اسلامی و انقلابی در جامعه دارد، بیان داشت: تلاش دشمن بر این است که ارزشهای دینی و انقلابی و مذهبی رنگ ببازند.

وی با بیان اینکه اگر فرهنگ ارزشی در بین آحاد مردم رواج پیدا کند دیگر تفرقه در بین مردم حاکم نمی شود، تصریح کرد: فرهنگ ارزشی وحدت، تقوا، ایمان، عبودیت، پاک زیستن، با خدا بودن و زندگی کردن در کنار دین است.

امام جمعه شهرکرد با بیان اینکه انتخابات نزدیک است و انتخابات یک عرصه است که دشمن وارد صحنه شده و موجبات تفرقه را در بین گروه های مختلف ایجاد می کند، تاکید کرد: دشمن با وارد شدن به این عرصه در کمین است که به این ملت و مردم آسیب برساند و مردم باید با هوشیاری و و بصیرت بالا در جامعه عمل کنند.

وی بیان داشت: دشمن درصدد است که به بین مردم و ولی فقیه فاصله بیاندازد و در افکار عمومی به جایگاه ولی فقیه خدشه وارد کند.

بسیج تکیه گاهی استوار برای پایداری انقلاب اسلامی است

فرمانده سپاه قمر بنی هاشم استان چهارمحال و بختیاری گفت: بسیج این شجره طیبه تکیه گاه استواری برای پایداری انقلاب اسلامی است.

رضا محمد سلیمانی نیزدر تجمع بزرگ بسیجیان شهرستان شهرکرد با اشاره به اینکه هفته بسیج فرصتی و بهانه ایست برای زنده نگهداشتن ارزش و روح بسیجی در بین آحاد ملت اظهار داشت: حضور گسترده و هوشمند بسیج در عرصه های مختلف نشان از توان بالای این نهاد دارد.

وی افزود: فلسفه شکل گیری بسیج حضور گسترده آحاد مردم به خصوص نسل جوان در عرصه های علمی، سازندگی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و ... است.

محمد سلیمانی با اشاره به اینکه بسیج نقش بازدارنده و مدافع انقلاب و معرف اسلام است، بیان داشت: بسیج در طول انقلاب اسلامی در میادین مختلف وظایف سنگینی را به عهده داشته است.

وی اذعان داشت: بسیج سازمان گسترده ای است که کانون جذب فعالیتهای انسانهای مجاهد برای دفاع از ارزشهای اسلامی است.

محمد سلیمانی با اشاره به اینکه بسیج یک نهاد فراگیر است، تصریح کرد: بسیجیان در تمامی حوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی، سازندگی، علمی، پژوهشی و امدادی و ... نقش آفرینی دارند.

فرمانده سپاه قمر بنی هاشم استان چهارمحال و بختیاری یادآور شد: مدیران و فرماندهان در سرتاسر کشور برنامه ریزی لازم را در راستای ایجاد زمینه برای حضور بسیجیان در عرصه های مختلف را فراهم می کنند.