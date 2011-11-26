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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۰

حجت الاسلام نکونام:

حفظ شور و نشاط بسیجیان در جامعه ضروری و مهم است

حفظ شور و نشاط بسیجیان در جامعه ضروری و مهم است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد گفت: حفظ شور و نشاط بسیجیان در جامعه مهم محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی نکونام پیش ازظهر شنبه در همایش تجمع بزرگ بسیجیان شهرستان شهرکرد با اشاره به اینکه باید شور و نشاط بسیجی در جای جای میهن اسلامی حفظ شود، اظهار داشت: امروز دشمن در پی ایجاد جنگ روانی در کشور است و شما بسیجیان باید بصیرت خود را بالا ببرید.

وی افزود: در سرتاسر این استان باید رنگ و بوی بسیج مشاهده شود و روحیه انقلابی در بین مردم این استان وجود داشته باشد.

حجت الاسلام نکونام با اشاره به اینکه بسیج نقش اساسی در حاکمیت ارزشهای اسلامی و انقلابی در جامعه دارد، بیان داشت: تلاش دشمن بر این است که ارزشهای دینی و انقلابی و مذهبی رنگ ببازند.

وی با بیان اینکه اگر فرهنگ ارزشی در بین آحاد مردم رواج پیدا کند دیگر تفرقه در بین مردم حاکم نمی شود، تصریح کرد: فرهنگ ارزشی وحدت، تقوا، ایمان، عبودیت، پاک زیستن، با خدا بودن و زندگی کردن در کنار دین است.

امام جمعه شهرکرد با بیان اینکه انتخابات نزدیک است و انتخابات یک عرصه است که دشمن وارد صحنه شده و موجبات تفرقه را در بین گروه های مختلف ایجاد می کند، تاکید کرد: دشمن با وارد شدن به این عرصه در کمین است که به این ملت و مردم آسیب برساند و مردم باید با هوشیاری و و بصیرت بالا در جامعه عمل کنند.

وی بیان داشت: دشمن درصدد است که به بین مردم و ولی فقیه فاصله بیاندازد و در افکار عمومی به جایگاه ولی فقیه خدشه وارد کند.

بسیج تکیه گاهی استوار برای پایداری انقلاب اسلامی است

فرمانده سپاه قمر بنی هاشم استان چهارمحال و بختیاری گفت: بسیج این شجره طیبه تکیه گاه استواری برای پایداری انقلاب اسلامی است.

رضا محمد سلیمانی نیزدر تجمع بزرگ بسیجیان شهرستان شهرکرد با اشاره به اینکه هفته بسیج فرصتی و بهانه ایست برای زنده نگهداشتن ارزش و روح بسیجی در بین آحاد ملت اظهار داشت: حضور گسترده و هوشمند بسیج در عرصه های مختلف نشان از توان بالای این نهاد دارد.

وی افزود: فلسفه شکل گیری بسیج حضور گسترده آحاد مردم به خصوص نسل جوان در عرصه های علمی، سازندگی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و ... است.

محمد سلیمانی با اشاره به اینکه بسیج نقش بازدارنده و مدافع انقلاب و معرف اسلام است، بیان داشت: بسیج در طول انقلاب اسلامی در میادین مختلف وظایف سنگینی را به عهده داشته است.

وی اذعان داشت: بسیج سازمان گسترده ای است که کانون جذب فعالیتهای انسانهای مجاهد برای دفاع از ارزشهای اسلامی است.

محمد سلیمانی با اشاره به اینکه بسیج یک نهاد فراگیر است، تصریح کرد: بسیجیان در تمامی حوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی، سازندگی، علمی، پژوهشی و امدادی و ... نقش آفرینی دارند.

فرمانده سپاه قمر بنی هاشم استان چهارمحال و بختیاری یادآور شد: مدیران و فرماندهان در سرتاسر کشور برنامه ریزی لازم را در راستای ایجاد زمینه برای حضور بسیجیان در عرصه های  مختلف را فراهم می کنند.

کد مطلب 1469624

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