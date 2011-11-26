پنج هزار بسیجی در شهرکرد تجمع کردند

به گزارش خبرنگار مهر، پنج هزار بسیجی پیش از ظهر شنبه به مناسبت روز بسیج مستضعفان در تجمع بزرگ بسیجیان شهرستان شهرکرد شرکت کردند.

این تعداد بسیجی در 26 گردان که 20 گردان برادران و شش گردان خواهران بودند در این تجمع حضور داشته اند.

این گردانها شامل بسیج ادارات، بسیج دانش آموزی، بسیج محلات، بسیج ورزشی، هنرمندان و ... بوده است.

بسیجیان در ابتدا به صورت رژه از مقابل جایگاه عبور و بعد در مصلای امام خمینی(ره) شهرکرد تجمع و به سخنرانیهای نماینده ولی فیقه در چهارمحال و بختیاری و فرمانده سپاه قمر بین هاشم این استان گوش فرا دادند.

در این تجمع در راستای مبارزه طلبی با دشمنان به گفتن شعارهایی از جمله مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر ضد ولایت فقیه، الله اکبر جانم فدای یک لحظه عمر رهبر و ... پرداختند.