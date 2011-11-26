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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۴۹

حجت الاسلام گرایلی:

وقف های جدید به سمت ترویج فرهنگ قرآنی سوق داده شود

وقف های جدید به سمت ترویج فرهنگ قرآنی سوق داده شود

بشرویه - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی گفت: وقف های جدید بایستی به سمت و سوی ترویج فرهنگ قرآنی سوق داده شود تا اثرات وقف به خوبی مشهود باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام محمد ‌طاهرگرایلی صبح شنبه در مراسم اختتامیه این مسابقات در محل فاطمیه بشرویه اظهار داشت: داشتن جوانان علاقه ‌مند به قرآن و مسئولان متعهد و ولایت ‌مدار از نعمتهایی است که برای آن باید شکرگزار باشیم.

وی ادامه داد: باید از ظرفیت قرآن و هنرهای وابسته به آن به بهترین نحو و استفاده در تمامی مراسمات و برنامه‌ ها استفاده کنیم.

وی گفت: وقف های جدید بایستی به سمت و سوی ترویج فرهنگ قرآنی سوق داده شود تا اثرات وقف بخوبی مشهود باشد.

حجت الاسلام گرایلی افزود: جهت بالا بردن سطح علم و فنون قرآنی اعزام اساتید قرانی را به شهرستانها  در دستور کار قرار داریم.

امام جمعه بشرویه نیز در این مراسم بیداری اسلامی را در امتداد حرکت امر به معروف و نهی از منکر انقلاب اسلامی عنوان کرد.

حجت ‌الاسلام محمد شمس ‌الدین اتحاد و وحدت را عامل اصلی استحکام و پیشرفت انقلاب اسلامی عنوان کرد و یادآورشد: حضور تمامی علاقه‌ مندان به ساحت قرآن از تمامی استان چه سنی و چه شیعه نمایانگر این اتحاد و وحدت است.

کد مطلب 1469626

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