به گزارش خبرگزاری مهر و براساس اعلام سایت رسمی باشگاه استقلال، جلسه تصمیم گیری در خصوص وضعیت جاسم کرار، هافبک عراقی استقلال عصر امروز یکشنبه با حضور فتح‌الله‌زاده، منصور پورحیدری، پرویز مظلومی، علی نظری جویباری و علی امیری برگزار شد.

در حالیکه قرار بود هافبک عراقی استقلال هم در این جلسه حضور پیدا کند اما وی هنوز به ایران بازنگشته است و در این جلسه غایب بود. در نهایت مقرر شد رسیدگی به وضعیت وی به روز آینده موکول شود.

طبق اعلام علی نظری جویباری، معاون باشگاه استقلال قرار است ساعت 11 فردا و با حضور مدیربرنامه‌های کرار جلسه نهایی در خصوص وضعیت وی در ساختمان باشگاه برگزار شود.

در دقایق پایانی دیدار استقلال - سایپا مهر کرج درگیری بین جاسم کرار و مجتبی جباری به وجود آمد که علت آن اصرار دو بازیکن برای زدن یک ضربه ایستگاهی بود. به دنبال این حادثه جاسم کرار مبلغ 15 میلیون تومان جریمه و تا اطلاع ثانوی از همراهی آبی پوشان محروم شد.