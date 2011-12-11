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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۱۸

هافبک عراقی در نشست استقلالی‌ها حاضر نشد/ تکلیف کرار فردا مشخص می‌شود

هافبک عراقی در نشست استقلالی‌ها حاضر نشد/ تکلیف کرار فردا مشخص می‌شود

"جاسم کرار"، هافبک عراقی تیم فوتبال استقلال در نشست مسئولان باشگاه استقلال که با هدف تصمیم گیری در خصوص شرایط این بازیکن برگزار شد، شرکت نکرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و براساس اعلام سایت رسمی باشگاه استقلال، جلسه تصمیم گیری در خصوص وضعیت جاسم کرار، هافبک عراقی استقلال عصر امروز یکشنبه با حضور فتح‌الله‌زاده، منصور پورحیدری، پرویز مظلومی، علی نظری جویباری و علی امیری برگزار شد.

در حالیکه قرار بود هافبک عراقی استقلال هم در این جلسه حضور پیدا کند اما وی هنوز به ایران بازنگشته است و در این جلسه غایب بود. در نهایت مقرر شد رسیدگی به وضعیت وی به روز آینده موکول شود.

طبق اعلام علی نظری جویباری، معاون باشگاه استقلال قرار است ساعت 11 فردا و با حضور مدیربرنامه‌های کرار جلسه نهایی در خصوص وضعیت وی در ساختمان باشگاه برگزار شود.

در دقایق پایانی دیدار استقلال - سایپا مهر کرج درگیری بین جاسم کرار و مجتبی جباری به وجود آمد که علت آن اصرار دو بازیکن برای زدن یک ضربه ایستگاهی بود. به دنبال این حادثه جاسم کرار مبلغ 15 میلیون تومان جریمه و تا اطلاع ثانوی از همراهی آبی پوشان محروم شد.

کد مطلب 1469627

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