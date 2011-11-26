کمیته امداد امام (ره) کرمانشاه 18 هزار فرصت شغلی در استان ایجاد کرد

سهراب براندیشه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از ابتدای سالجاری تا امروز با برنامه ریزی های مستمر و هماهنگ با سایر ادارات، توانسته ایم بیش از 48 هزار شغل در استان کرماشاه ایجاد کنیم.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه تاکید کرد: از رقم نشان دهنده این است که ما در انجام تعهدات خود 76 درصد موفق بوده ایم و امیدواریم تا پایان بتوانیم این رقم را به 100 درصد برسانیم.

براندیشه با اشاره به آمار خوب اشتغالزایی توسط کمیته امداد خمینی(ره) استان کرمانشاه، افزود: کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه تا کنون به تعهدات خود در بحث اشتغالزایی خوب عمل کرده و موفق شده است که 18 هزار و 826 فرصت شغلی در سطح استان ایجاد کند.

وی عملکرد جهاد کشاورزی، صندوق مهر امام رضا(ع) و راه و شهرسازی استان کرمانشاه را در امر اشتغالزایی مطلوب ارزیابی کرد و گفت: صندوق مهر امام رضا(ع) با پرداخت مناسبت تسهیلات، موفق به اشتغالزایی برای 7 هزار و 375 در سطح استان شده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه تاکید کرد: اداره کل راه و شهرسازی استان نیز در مدت زمان مذکور، 11 هزار فرصت شغلی در استان برای کارجویان مهیا کرده است.

براندیشه به نقش سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه در بحث اشتغالزایی اشاره کرد و گفت: سازمان جهاد کشاورزی استان نیز به تعهدات خود در قبال اشتغالزایی بسیار خوب عمل کرده است و تا امروز توانسته است 9 هزار و 184 فرصت شغلی را در حوزه خود برای بیکاران استان فراهم کند.

وی عملکرد سازمان بهزیستی استان را خوب دانست و تاکید کرد: سازمان بهزیستی استان کرمانشاه در مدت یاد شده، 6 برابر سهمیه خود فرصت شغلی در جامعه استان ایجاد کرده است که از این حیث بهزیستی کرمانشاه جزو دستگاههای موفق در امر اشغالزایی است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در پایان گفت: امیدواریم که دستگاههای اجرایی استان بتوانند تا پایان سال 90 به تعهدات خود در قبال ایجاد 63 هزار شغل در کرمانشاه به خوبی عمل کنند.