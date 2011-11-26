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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۴۶

چهارمین نمایشگاه بین المللی فرهنگ عاشورایی در زنجان افتتاح می شود

چهارمین نمایشگاه بین المللی فرهنگ عاشورایی در زنجان افتتاح می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: چهارمین نمایشگاه بین المللی فرهنگ عاشورایی روز دوشنبه هفته جاری در زنجان افتتاح می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه چهارمین نمایشگاه بین المللی فرهنگ عاشورایی با حضور مقامات کشوری و استانی درمحل نمایشگاه های بین المللی کاسپین زنجان برگزار می شود.
 
غرفه های مفهومی، تجسمی، پوستر، محصولات فرهنگی، تولیدات محتوایی همراه با ویژه برنامه های تخصصی، گفتمان های دینی، کارگاههای شعر و مدیحه سرایی، اجرای نمایش، برنامه های ویژه کودکان و نوجوانان ،اجرای روزانه مسابقه از بخشهای این نمایشگاه است.
 
این نمایشگاه ازهفتم الی 12 آذرماه صبح ها از ساعت 10 لغایت 12 ظهر و 15 لغایت 20 برای عموم بازدید کنندگان دایر خواهد بود.
کد مطلب 1469629

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