4000 خانوار روستایی نوشهر از آب آشامیدنی سالم بهره مند شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی، استاندار مازندران در مراسم افتتاح مجتمع آبرسانی ملکار نوشهر گفت: با بهره برداری از این پروژه تعداد چهار هزار و 442 نفر از مردم پنج روستای ملکار، انارور، سنگسرا، حمزه ده علیا و سفلی از آب آشامیدنی سالم بهره مند شدند.

وی اظهار داشت: این پروژه با خط انتقال به طول پنج هزار متر و شبکه توزیع به طول 70 هزار متر در مدت پنج سال احداث و مورد بهره برداری قرار گرفت.

طاهایی، اعتبار هزینه شده برای ساخت این مجتمع را 17 میلیارد و 605 میلیون ریال ذکر کرد و افزود: این بودجه از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به شهرستانهای نوشهر و چالوس و اعتبارات استانی تامین شده است.

استاندار مازندران با اشاره به استعدادهای فراوان خدادادی مناطق مختلف استان، تصریح کرد: با بهره گیری بهینه از این ظرفیت ها می توان در جهت توسعه اشتغال و رفع بیکاری گام های اساسی برداشت.