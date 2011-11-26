  1. استانها
  2. مازندران
۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۶

4000 خانوار روستایی نوشهر از آب آشامیدنی سالم بهره مند شدند

4000 خانوار روستایی نوشهر از آب آشامیدنی سالم بهره مند شدند

نوشهر - خبرگزاری مهر: با بهره برداری از مجتمع آبرسانی ملکار نوشهر، چهار هزار خانوار روستایی این شهرستان از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره مند شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی، استاندار مازندران در مراسم افتتاح مجتمع آبرسانی ملکار نوشهر گفت: با بهره برداری از این پروژه تعداد چهار هزار و 442 نفر از مردم پنج روستای ملکار، انارور، سنگسرا، حمزه ده علیا و سفلی از آب آشامیدنی سالم بهره مند شدند.

وی اظهار داشت: این پروژه با خط انتقال به طول پنج هزار متر و شبکه توزیع به طول 70 هزار متر در مدت پنج سال احداث و مورد بهره برداری قرار گرفت.

طاهایی، اعتبار هزینه شده برای ساخت این مجتمع را 17 میلیارد و 605 میلیون ریال ذکر کرد و افزود: این بودجه از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به شهرستانهای نوشهر و چالوس و اعتبارات استانی تامین شده است.

استاندار مازندران با اشاره به استعدادهای فراوان خدادادی مناطق مختلف استان، تصریح کرد: با بهره گیری بهینه از این ظرفیت ها می توان در جهت توسعه اشتغال و رفع بیکاری گام های اساسی برداشت.

کد مطلب 1469630

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها