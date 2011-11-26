به گزارش خبرنگار مهر، تمرین ظهر روز شنبه استقلال از ساعت 13 و به دلیل بارش برف و نبود زمین مناسب در سالن ورزشگاه شهید دستگردی آغاز شد. در تمرین امروز سیدمهدی رحمتی و خسرو حیدری غایب بودند. خسرو حیدری همچنان به دلیل مصدومیت در تمرینات حضور ندارد و سیدمهدی رحمتی دروازه بان تیم استقلال که در دیدار مقابل شاهین بوشهر دچار مصدومیت شده بود نیز در تمرین امروز شرکت نکرد.

قبل از شروع تمرین استقلال و زمانی که بازیکنان به رختکن می رفتند یک گروه فیلمبرداری در قسمتی که بازیکنان حضور داشتند در حال انجام کارهای فیلمبرداری بود که منصور پورحیدری سرپرست تیم استقلال به شدت نسبت به این قضیه معترض شد و به آنان تذکر داد که اینجا محل تمرین است و بازیکنان باید آرامش داشته باشند.

در ابتدای تمرین امروز سرمربی تیم استقلال بازیکنان را در گوشه‌ای از سالن جمع کرد و حدود 15 دقیقه برای آنان صحبت کرد. مظلومی از بازیکنان خواست که پس از پایان بازی خیلی زود مصاحبه نکنند و صحبت‌هایی را عنوان نکنند که باعث شود مسائل حاشیه‌ای پیش بیاید.

پس از صحبت‌های پرویز مظلومی بازیکنان ابتدا زیر نظر مولایی، مربی بدنساز تیم بدن‌های خود را گرم کرده و در بخش اول تمرین در قالب دو تیم سبز و آبی به بازی تفریحی پرداختند. فرهاد مجیدی، کاپیتان تیم استقلال پس از گرم کردن بدن خود به سالن وزنه رفت و حدود 30 دقیقه وزنه زد. آندرانیک تیموریان و مجتبی جباری نیز حدود 30 دقیقه به سالن وزنه رفته و پس از وزنه زدن ورزشگاه را ترک کردند.

دربخش پایانی تمرین بازیکنان در قالب سه گروه هفت نفره به بازی فوتبال پرداختند که این تمرین تا ساعت 14:15 به طول انجامید. پس از این بازیکنان زیر نظر مربی بدنساز تیم بدن‌های خود را سرد کرده و ورزشگاه را ترک کردند.

بهتاش فریبا، مربی تیم استقلال امروز به یاد دوران جوانی افتاده بود و همپای سایر بازیکنان در بازی فوتبال شرکت کرد که به شدت مورد تشویق بازیکنان استقلال قرار گرفت.

تیم فوتبال استقلال فردا ساعت 12 تمرینات خود را جهت دیدار مقابل سایپا مهر کرج از سری دیدارهای جام حذفی انجام خواهد داد. بازیکنان استقلال فردا پس از پایان تمرین به همراه اعضای کادر فنی در مراسم ختم پدر جواد زرینچه، بازیکن اسبق استقلال و عضو فعلی هیئت مدیره این باشگاه شرکت خواهند کرد.