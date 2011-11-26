مسابقه مطالعه کتاب در تاکستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود لالوها اظهارداشت: در این مسابقه که حدود 100 نفر از دانش‌ آموزان دختر و پسر مدارس اسفرورین حضور داشتند به شرکت‌ کنندگان کتاب‌هایی مناسب آنها ارائه و 20 دقیقه فرصت داده شد تا آن را مطالعه کنند.

وی افزود: پس از اتمام زمان تعیین شده از شرکت ‌کنندگان خواسته شد تا نام نویسنده، عنوان کتاب و موضوع و پیام اصلی کتاب را در برگه‌هایی بنویسند و در پایان به افرادی که دقیق‌ ترین برداشت را از محتوای کتاب داشتند جوایزی اهدا شد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قزوین تصریح کرد: هدف از برگزاری این مسابقه سنجش و ارتقاء میزان دقت، تمرکز و درک دانش‌آموزان بود که این رقابت علمی در عین حال رقابت بین افراد برای مطالعه را افزایش می‌دهد.

وی بیان کرد: همکاری و حمایت خوب آموزش و پرورش اسفرورین با کتابخانه این شهر موجب برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی و کتابخوانی در این شهر شده و استقبال خوب مراجعان را در پی داشته است.

لالوها یادآورشد: از دیگر برنامه‌های انجام شده در این کتابخانه برگزاری مسابقه نقاشی همگانی روی پارچه با عنوان کتاب و کتابخوانی است که این مسابقات در مقاطع مختلف تحصیلی توسط دانش آموزان بر روی پارچه انجام گرفت که در سالن و محوطه کتابخانه برگزار شد و بیش از 80 دانش‌آموز در این برنامه شرکت کردند و نفرات برتر انتخاب شدند.

این مسئول گفت: همچنین برنامه‌های متنوعی نیز به مناسبت هفته کتاب در این کتابخانه برگزار شد که از طریق هماهنگی با آموزش و پرورش در برنامه زمان ‌بندی شده و روزانه سه بازدید از کتابخانه توسط دانش‌آموزان مدارس انجام شد که در این بازدیدها علاقمندان به عضویت رایگان کتابخانه درآمده و در مسابقات کتابخوانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور نیز شرکت کردند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قزوین تصریح کرد: کاروانی متشکل از 400 نفر از دانش‌آموزان از مسیر مدارس تا کتابخانه اسفرورین را با در دست داشتن پرچم، کاردستی‌های چوبی به شکل کتابخانه و سردادن سرود کتاب طی کردند.

وی یادآورشد: برگه‌های مسابقه نویسندگی و مسابقات کتابخوانی مقاطع مختلف و مسابقه بزرگ "بر کرانه غدیر" در مراکز فرهنگی و مذهبی سطح شهر از جمله مدارس، کانون‌ها و مساجد و در بین صفوف نماز جمعه و هیئت‌های مذهبی و بسیج توزیع شد که مورد استقبال بسیار خوب افراد قرار گرفت.

لالوها افزود: اجرای طرح اهدای کتاب از دیگر اقدامات این کتابخانه است که از ابتدای هفته کتاب با تبلیغات گسترده‌ای آغاز شد و حدود 80 نسخه کتاب مفید به این کتابخانه اهدا شد که قرار است این طرح به طور مستمر پیگیری می ‌شود.

وی تصریح کرد: علاقمندان به اهدای کتاب می توانند با اهدای کتب بدون استفاده خود به کتابخانه‌های عمومی از این کتابخانه‌ها هدیه بگیرند.