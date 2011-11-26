مقدار نمک غذاهای رستورانی خارج از حد کنترل است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر زهرا عبداللهی اظهار داشت: غذاهای سرخ شده مانند سیب زمینی سرخ کرده، همبرگر و مرغ سوخاری دارای مقدار زیادی روغن هستند و صرف مکرر آنها سبب افزایش دریافت کالری و مستعد شدن برای اضافه وزن و چاقی می شود.

وی تاکید کرد: به منظور جلوگیری از اضافه وزن، روی سالاد یا داخل ساندویچها و پیتزا از سس استفاده نکنید و غذا را با فرصت کامل جویده و از سریع خورن پرهیز کنید.

عبداللهی ادامه داد: ‌ همراه فست فودها عمدتا نوشابه های گازدار مصرف می شود و این نوشیدنیها علاوه بر ایجاد سیری کاذب و اختلال در هضم غذا، حاوی قند فراوان هستند.

وی خاطرنشان کرد: مصرف آب، دوغ کم نمک و بدون گاز و نوشیدنیهای کم شیرین و کم کالری، سالمترین نوشینی ها هستند.

این متخصص تغذیه به افراد توصیه کرد: غذای خانگی را جایگزین فست فودها کرده و مقدار گوشت کمتر و سبزیجات بیشتری در تهیه غذا به کار ببرند همچنین به جای قرصهای فشرده سوپ یا پودر پیاز یا سیر آماده که دارای مقدار زیادی نمک هستند از سوپهای تازه و کم نمک خانگی و در غذاهای خود از سیر تازه استفاده کنند.

عبداللهی ادامه داد: تهیه غذای خانگی امکان کنترل روغن مصرفی و چربی غذا را به افراد می دهد چرا که در غذای خانگی میزان و حجم غذای مصرفی قابل کنترل و تنظیم است.