مقدار نمک غذاهای رستورانی خارج از حد کنترل است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر زهرا عبداللهی اظهار داشت: غذاهای سرخ شده مانند سیب زمینی سرخ کرده، همبرگر و مرغ سوخاری دارای مقدار زیادی روغن هستند و صرف مکرر آنها سبب افزایش دریافت کالری و مستعد شدن برای اضافه وزن و چاقی می شود.
وی تاکید کرد: به منظور جلوگیری از اضافه وزن، روی سالاد یا داخل ساندویچها و پیتزا از سس استفاده نکنید و غذا را با فرصت کامل جویده و از سریع خورن پرهیز کنید.
عبداللهی ادامه داد: همراه فست فودها عمدتا نوشابه های گازدار مصرف می شود و این نوشیدنیها علاوه بر ایجاد سیری کاذب و اختلال در هضم غذا، حاوی قند فراوان هستند.
وی خاطرنشان کرد: مصرف آب، دوغ کم نمک و بدون گاز و نوشیدنیهای کم شیرین و کم کالری، سالمترین نوشینی ها هستند.
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