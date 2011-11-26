تولید زباله در اردبیل به 350 تن در روز رسید

کیومرث اوچی روز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این اندازه گیری بر اساس توزین در ایستگاههای زباله محاسبه و آمارگیری شده است.

به گفته وی این میزان در سال گذشته بین 300 الی 320 تن به صورت روزانه بوده که از هم اکنون بالغ بر 30 تن افزایش نشان می دهد.

معاون خدمات شهری شهرداری اردبیل افزایش جمعیت، مهاجرت پذیری فصلی بویژه در شش ماهه دوم سال، گرایش به زندگی ماشینی و... را از جمله عوامل افزایش تولید زباله در اردبیل برشمرد.

وی افزود: اگر زباله های تفکیک شده توسط دوره گرد ها و زباله های برخی مراکز و سازمانها را که به صورت مستقیم توسط خود آنها جمع آوری و به ایستگاههای زباله متصل می شود حساب کنیم این میزان بیش از این رقم خواهد بود.

وی با بیان اینکه برای جمع آوری و دفع این زباله ها در حال حاضر 60 دستگاه خودروی سبک و سنگین به صورت شبانه روزی فعالیت می کنند، یادآور شد: این خودروها همه روزه در سطح شهر با جمع آوری و انتقال زباله ها به مراکز دفن در حال فعالیت اند.

اوچی با اشاره به انتقادات صورت گرفته در خصوص ایجاد آلودگی توسط خودروهای حمل زباله ابراز داشت: با وجود اینکه در سالهای اخیر خودروهای روباز حمل زباله از ناوگان شهری خارج شده اند اما در تلاشیم این آلودگیها را با افزایش کیفیت جمع آوری زباله به حداقل برسانیم.