تلفات حوادث رانندگی در هرمزگان 32.2 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود بابایی عنوان کرد: در هفت ماهه امسال 248 نفر در حوادث رانندگی استان هرمزگان جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد فوتیهای تصادفات 366 نفر بود، 32.2 درصد کاهش یافته است.

وی عنوان کرد: از کل متوفیات حوادث رانندگی هفت ماهه امسال این استان 211 نفر مرد و 37 نفر زن بودند، همچنین از کل حوادث رانندگی منجر به فوت استان هرمزگان در این مدت، 166 مورد در جاده های برون شهری، 45 مورد درون شهری، 37 مورد جاده های روستایی ثبت شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی هرمزگان اظهارداشت: در حوادث رانندگی هفت ماهه استان هرمزگان دو هزار و 59 نفر مصدوم به مراکز پزشکی قانونی ارجاع شدند که این رقم نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل چهار درصد کاهش یافت.

وی افزود: در مهرماه امسال 24 نفر در حوادث رانندگی استان جان باختند که نسبت به مهر سال قبل که تعداد فوتیها 47 نفر بود، 48.9 درصد کاهش دارد. تعداد مصدومان ارجاعی حوادث رانندگی این استان نیز312 نفر ثبت شده است.