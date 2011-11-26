نفرات برتر مسابقات قرآنی خراسان جنوبی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از مسابقات که با حضور 250 نخبه قرآنی در شهرستان بشرویه برگزار شد، صبح شنبه نفرات برتر تجلیل شدند.

در قسمت قرائت قرآن کریم در بخش برادران و در رده سنی بزرگسال محسن بزم‌ آرا، علیرضا محمدنژاد و جمشید سورگی هر سه از بیرجند حائز رتبه ‌های برتر شدند.

در این قسمت و در بخش شکوفه‌ ها و زیر 16 سال ایمان نیک شعار، سید جواد موسوی‌ فرد از بیرجند و سید ابراهیم نوربخش از قاینات رتبه‌ های اول تا سوم را کسب کردند.

در رشته ترتیل برادران و در قسمت بزرگسالان حسن محمدنژاد از بیرجند، محسن سکندری ‌مقدم از فردوس و مرتضی رستمیان از بیرجند و در رده سنی زیر 16 سال احمدرضا بذرافشان از بیرجند، مرتضی مرادی و حمیدرضا رحمتی از قاینات موفق به کسب رتبه‌ های برتر شدند.

این مسابقات در بخش حفظ کل قرآن کریم با معرفی ابوالقاسم باقری و سید مهدی کاظمی از بیرجند و محمود توتکی از سربیشه به عنوان نفرات برگزیده ادامه پیدا کرد.

در بخش حفظ 20،10،5 جزء از قرآن کریم، مصطفی فریدونی از بیرجند، علی جمعه قربانی از قاینات، محسن سلطانی از سربیشه، محمد نظری، امیر زارع، هادی خسروی، امیر کاری و مهدی گندمی از بیرجند و محمد امین قاسمی و مصطفی بلوچی از سربیشه معرفی شدند.

در بخش خواهران و در قرائت بزرگسالان فاطمه کارکن از بیرجند، زهرا قاسمی از قاینات و معصومه شریف ‌زاده از فردوس به عنوان رتبه‌ های برتر به مرحله کشوری مسابقات راه یافتند.

در این دوره از مسابقات در قسمت قرائت زیر 16 سال محدثه خزایی ‌نژاد از قاین، سیده محدثه شایسته ‌پور و محدثه کارگر از بیرجند و در ترتیل بزرگسالان خواهر نیز فرزانه کارکن، فرزانه شکوهیان و فاطمه شریفی‌ پور از بیرجند به عنوان نفرات برگزیده و تقدیر شدند.

در بخش ترتیل و در رده سنی شکوفه‌ ها وحیده زارع از قاین، سکینه خراشادی ‌زاده از بیرجند و گوهر محبتی از فردوس و حفظ 10 جزء نیز سیده زهره عبدالهی از بیرجند، محبوبه عامری از شهر خضری و سمیه حسینی از سربیشه حائز رتبه‌ های برتر شدند.