300 عنوان کتاب در همدان منتشر شده است

مجید فروتن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در هفت ماهه نخست سال جاری 300 عنوان کتاب توسط مولفان و ناشرین استان همدان چاپ شده است.

فروتن افزود: در این خصوص کتاب‌های چاپ دوم 60 درصد و کتاب های چاپ نخست 40 درصد کتاب ها را تشکیل می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه فرهنگ‌سازی در حوزه کتاب و کتابخوانی باید از نهاد خانواده شکل گیرد و در کنار سبد مصرف خانواده، به فرهنگ کتاب‌خوانی نیز توجه شود، گفت: در این صورت نقش کتاب در امر تربیت کودکان و نوجوانان واضح تر خواهد بود.

معاون فرهنگی و هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با بیان اینکه پایین بودن سرانه مطالعه نشان دهنده وجود مشکل فرهنگی در این زمینه است، گفت: باید فرهنگ مطالعه در خانواده‌ها نهادینه شود.

فروتن تاکید کرد: خانواده‌ها باید علاوه بر هزینه‌های جاری مانند اینترنت، کامپیوتر، تلویزیون و سایر ملزومات، هزینه‌ای هرچند اندک را به خرید کتاب اختصاص دهند و کتاب در سبد خرید خانواده‌ها دیده شود.