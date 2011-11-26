سرانه زمین صنعتی در مازندران شش متر مربع است

عباس علی وفایی ن‍ژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه نبود خدمات مناسب و فراهم نبودن امکانات لازم، سبب عدم رغبت سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در استان شده است.



وی با اشاره به ظرفیتهای بالای مازندران برای سرمایه گذاری و احداث شهرک های صنعتی گفت: باید برای سرمایه گذاران ایجاد انگیزه کنیم و این امر با استفاده از جاذبه های منطقه، در اختیار گذاشتن امکانات و قیمت مناسب زمین میسر نخواهد شد.



وفایی نژاد، بخش صنعت در مازندران با داشتن یک دهه عقب ماندگی و محرومیت از توسعه اکنون با حدود 19 درصد کمترین توسعه یافتگی را در کشور به خود اختصاص داده و این وضع مطلوبی برای صنعت در استان نیست.



وی سرانه سهم صنعت در استان را شش متر عنوان کرد و گفت: متوسط این سرانه در کشور 15 متر است که تلاش همه دست اندر کاران و مسئولان این است که سرانه صنعت در استان افزایش یابد.



وی تصریح کرد: برای ایجاد یک شهرک صنعتی نیاز به 50 هکتار زمین است که یا باید از منابع ملی باشد و یا از زمین های کم بازده در بخش کشاورزی برای ساخت شهرک و ناحیه صنعتی استفاده شود.



مدیرعامل شهرک های صنعتی استان افزود: مازندران یکی از قطب های کشاورزی است و مبنای توسعه و اقتصاد ما باید بر مبنای اقتصاد کشاورزی باشد اما روشهای سنتی به جز هزینه مازاد طولی و عدم توسعه یافتگی در این بخش حاصلی در بر نداشته است.



وی گفت: 57 درصد از درآمد استان امروز به بخش خدمات تعلق دارد و این در حالی است که خدمات هرگز سرمایه گذاری پایداری نخواهد بود.