یادواره هنری تجلی بصیرت جای نگاه گذرا نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه شورای سیاست گذاری یادواره هنری تجلی بصیرت با حضور اعضا شورای سیاست‌گذاری در محل سالن کنفرانس معاونت امور هنری برگزار شد. در ابتدای این جلسه هر یک از مدیران بخش‌های مختلف این یادواره ضمن مرور برنامه‌های تعیین شده مهمترین اتفاقات صورت گرفته طی هفته گذشته را گزارش دادند.

در ادامه معاون امورهنری مهمترین حادثه بعد از صدر اسلام را وقوع انقلاب اسلامی ایران دانست و ادامه داد: موضوع بصیرت برای انقلاب ما یک مسیر جدید بود و در واقع فصل الخطاب مقام معظم رهبری سرآغاز فصل جدیدی برای ملت ایران بود.

وی افزود: موضع بصیرت اگر از همه موضوعات جلوتر نباشد کمتر نیست در واقع بصیرت برای ملت ایران یک اتفاق است. اتفاقی که برای مردم نقش قطب نما را دارد.

معاون وزیر در امور هنری با یادآوری این نکته که یادواره بصیرت جای نگاه گذرا نیست، افزود: نگاه ما به این برنامه باید نگاهی مداوم باشد. از سال گذشته و امسال جدای از این یادواره برخی آثار تولید شده معاونت امورهنری در راستای موضوع بصیرت بوده است. چون برخی اتفاقات مانند دفاع مقدس پیام روشنی دارد مهم نگاه ماست که نگاه و موضع ما هم بصیرت می خواهد.

شاه آبادی در پایان برنامه ریزی برای دور بعد این یادواره را قبل از پایان اولین یادواره ضروری دانست و افزود: نگاه ما در این یادواره باید شناسایی استعدادهای برتر برای ادامه راه باشد.

یادواره هنری تجلی بصیرت در دی ماه امسال و در تهران و چند استان کشور برگزار می‌شود.

