قافله سرخ محرم رسید/ زمین سیاهپوش ماتم "حسین (ع) "

به گزارش خبرنگار مهر، محرمی دیگر از راه رسید و بیرق های عزای حسین(ع) کوی و برزن را سیاهپوش کرد.آری زمین عزادار ماتمی است که تا قیامت التیامی بر آن نیست.

براستی باز این چه شورش است که در خلق عالم است، شورشی که آسمان ها و زمین را تاب تحملش نیست و سرزمین نینوا را برای همیشه تاریخ سرافکنده کرده است.

محرم از راه رسید و بار دیگر مساجد و تکایا در گوشه و کنار شهر برپا شد تا نمودی باشد بر عاشقی...عشق "حسین (ع)" کوچک و بزرگ نمی شناسد...کودکان به یاد طفل شیرخواره حسین (ع) لباس علی اصغر به تن می کنند تا بگویند ما فدایی طفل حسین هستیم و بزرگان رخت سیاه بر تن می کنند.

محرم ماه عاشقی است. ماه نجواهای ملتمسانه و اشک های صادقانه. مگر می شود مصیبت کاروانی غریب که به میهمانی آمده اند را بشنوی و آه از نهادت بلند نشود..مگر می شود لب های تشنه را به خاطر بیاوری و با نوشیدن آبی گوارا به یاد لب های عطشان قمر بنی هاشم (ع) نیفتی.

هزاران سال است که محرم می آید اما قصه غریبی زینب (س) قلب ها را فشرده می کند.هزاران سال است که عاشقان در ماتم این سوگ بر سر و سینه می زنند و کاروان های عزای حسینی به راه می اندازند تا شاید التیامی باشد بر دل های داغده شان.

آری محرم رسید، ماه عاشقی ها و ارادت ها و هر کس در حد توان خود سعی در بیان ارداتش به مولا دارد. یکی به دنبال برپا کردن تکیه ای برای عزادارن است و دیگری عاشقان را میهمان خوان پر برکت محرم می کند.

شیفتگان اباعبدالله (ع) این روزها در تکاپوی برگزاری باشکوه مراسم شب های محرم هستند و مساجد و تکایا مملو از عاشقان سالار دشت کربلاست ،گویی درهای استجابت نیز به روی بندگان گشوده شده و خداوند به برکت شور حسینی نگاهی دیگر گونه به بندگانش دارد.

امید می رود تمامی ما بهره گیری از لحظات و دقایق این ماه عزیز را که دعا و مناجات بسیاری برای آن در مفتاح الجنان نقل شده به فراموشی نسپاریم و از برکات عظیم آن بهره مند شویم.