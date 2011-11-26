جوانفکر به دادسرا می رود/ گنجی:اپوزیسیون آرزوهای خود را تبدیل به خبر می کند

به گزارش سرویس ویژه مهر روزنامه های کشور در صفحات خود به برخی اخبار، مصاحبه ها و مطالب ویژه ای اشاره کرده اند که مرور آنها می‌تواند برای مخاطبان جذابیت داشته باشد:

جوانفکر از بیمارستان به دادسرا می رود

روزنامه ایران نوشت : علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور امروز در شعبه 4 دادسرای فرهنگ و رسانه به اتهامات دادستان تهران و سرپرست دادسرای شهید مقدس پاسخ می دهد. وی دیروز با اعلام رضایت و به رغم مخالفت پزشکان از بیمارستان مرخص شد تا در این جلسه بازپرسی شرکت کند . دادستان تهران ، جوانفکر را متهم به نشر اکاذیب در ارتباط با مصاحبه وی با «اعتماد» کرده است .

اولین گزارش هیات حل اختلاف سران قوا رسانه‌ای می‌شود

روزنامه تهران امروز نوشت:‌شورای حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه به زودی اولین گزارش عملکرد خود را رسانه‌ای می‌کند. حجت الاسلام محمد حسین ابوترابی ضمن اعلام این خبر افزود: این گزارش در سه بخش تنظیم شده و مسائلی که احتیاج به توضیح داشته، اقداماتی که در طول این مدت در هیات انجام شده و نیز وظایف پیش رو شرح داده شده است. عضو هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه تصریح کرده: در این گزارش به مواردی از اختلافات دولت و مجلس نیز اشاره شده است.

دلار در یک سال 28 درصد گران شد

روزنامه تهران امروز با اشاره به رکورد شکنی قیمت دلار نوشت : با وجود الزام بانک مرکزی به تک نرخی کردن قیمت دلار از سوی شورای پول و اعتبار، پنج‌شنبه با ادامه روند صعودی قیمت دلار، ‌قیمت آن با رکوردشکنی جدید به یک هزار و 363 تومان رسید. هر چند پس از آن به یک‌هزارو 356 تومان کاهش یافت. سال گذشته همین موقع، قیمت هر دلار در بازار ارز غیررسمی یک هزار و 55 تومان و اکنون هر دلار در بازار ارز غیررسمی یک هزار و 356 تومان. تفاوت ‌میان این دو قیمت 301 تومان است‌به عبارتی نرخ دلار در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 28.5 درصد افزایش یافته است.

اظهارات حسینیان دررابطه با هاشمی



روح الله حسینیان با اشاره به اینکه متاسفانه آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تکرار همان مواضع قبلی‌شان درباره انتخابات سال 88 هستند ، به روزنامه وطن امروز گفت :‌ ایشان در صحبت‌های چند وقت اخیرشان نیز مجددا شائبه‌هایی راجع به انتخابات و صحت رای‌گیری و شمارش آرا را بیان کرده و آشکارا از این موضوع سخن می‌گویند که مردم به سیستم انتخاباتی کشور اعتماد ندارند. صحبت‌های اخیر آقای هاشمی شائبه تدارک ایشان برای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را زنده می‌کند و نشان می‌دهد که ایشان در تدارک هستند اقداماتی را در این انتخابات سازماندهی کنند اما امیدواریم که با نگاه دقیق به گذشته، آقای هاشمی دوباره راه گذشته را نرفته و کاری نکنند تا اظهاراتشان مورد سوء‌استفاده دشمنان قرار گیرد .

گنجی: اپوزیسیون آرزوهای خود را تبدیل به خبر می کند!

روزنامه کیهان در خبری آورده : اکبر گنجی در سایت اینترنتی روز آن لاین به بررسی این پرسش پرداخت که چرا در ایران جنبش ضد رژیم وجود خارجی ندارد؟ و در تحلیل آن نوشت: اپوزیسیون طی 33 سال گذشته دائماً سقوط شش ماهه رژیم را به مردم وعده داده است. اما آن وعده ها نقد نشده است. چرا؟ یکی از دلایل این امر این بوده که مخالفان مقیم خارج «آرزو»ی خود را «واقعیت» قلمداد می کردند.

منتظر تصمیم اصلاح طلبان هستیم

روزنامه ایران به نقل از روح الله حسینیان ،‌عضو ارشد جبهه پایداری نوشت : تصمیم گیری این جبهه برای نحوه لیست دهی در انتخابات به چگونگی ورود اصلاح طلبان به انتخابات بستگی دارد . وی افزود : ما در جبهه پایداری تمام تلاشمان ر ا به کار بردیم تا وحدتی با سایر اصولگرایان ایجاد شود و در این راستا پیشنهادات مختلفی داریم که یکی از آنها ،‌تغییر برخی افراد بر مبنای منشور جامعتین بود ، اما متاسفانه جواب مثبتی نشنیدیم و از پنج پیشنهاد ارائه شده حتی یکی از آنها هم مورد قبول واقع نشد.

53 درصد منبع بانکها در دست 2 هزار نفر

روزنامه قدس نوشت :‌با آماده شدن گزارش تحقیق و تفحص ازبانکهای دولتی گفته می شود تخلف بعضی از بانکها محرز شده و جالب اینجاست 53 درصد منابع وام بانکها تنها در دستان 2 هزار نفر می چرخد .

نظر مطهری درباره توقیف «اعتماد» و حوادث موسسه «ایران»

روزنامه شرق به نقل از تابناک نوشت :علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این نحوه برخورد با روزنامه ایران درست نیست، افزود: دفتر یک روزنامه، مکانی فرهنگی است و اینکه افرادی بدون حکم قضایی برای بازداشت مدیرمسوول آن اقدام کرده‌اند، کار درستی نبوده است. وی اضافه کرد: البته توقیف روزنامه اعتماد به صرف مصاحبه با آقای جوانفکر هم کار درستی نبود. این نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بالاخره آقای جوانفکر هم نظراتی دارد که معمولا همان نظرات آقای احمدی‌نژاد است، گفت: ایشان هم باید آزاد باشد که حرف خود را بزند. اگر توقیف روزنامه اعتماد دلیل دیگری داشته پس چرا قبل از این اقدامی نشده است؟ و در این صورت باز هم چرا صبر نکردند تا هیات نظارت بر مطبوعات این کار را انجام دهد.