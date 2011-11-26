بسیج مظهر اقتدار کشور در عرصه جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یعقوب علی نظری صبح شنبه در همایش اقتدار بسیجیان اظهارداشت: بسیج علی رغم عمر کوتاه خود دستاوردهای زیادی برای نظام داشته و زمینه رشد و بالندگی کشورافتخارات زیادی را در عرصه های مختلف به ارمغان آورده است.

وی افزود: تازمانی که نظام حمایت اقشار مختلف بسیجی و مردم را داشته باشد هیچ کس قادر نخواهد بود به اقتدار کشور خدشه ای وارد کند.

فرمانده سپاه انصار الرضا خراسان جنوبی تصریح کرد: با وجود خلوصی که در اقشار مختلف بسیجی وجود دارد دشمن علی رغم تجهیزات فراوان و نیروهای زیاد قادر نخواهد بود کشور را مورد تهاجم فیزیکی قراردهد.

سردارنظری با بیان این که بصیرت مهم ترین خصلت بسیجیان است، گفت: امروز در شرایط حساسی قرار داریم که اگر اندکی غفلت کنیم دستاور دهای نظام را ازدست خواهیم داد بنابراین اقشار بسیجی باید بیشتر از گذشته هوشیار بوده و مراقب توطئه های دشمن باشند.

وی ادامه داد: بسیجیان مانند گذشته دفاع ازارزش های انقلابی را وظیفه خود دانسته و از شهادت در این راه و مبازه با دشمنان هیچ هراسی ندارند.

فرمانده سپاه انصار الرضا خراسان جنوبی یادآورشد: با توجه به این که انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری در پیش است بیسجیان باید بیشترین روشنگری را در زمینه معرفی شخص شایسته واصلح به مردم داشته باشند تا فتنه سال 88 باردیگر تکرار نشود.