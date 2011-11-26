شیوع شکستگی لگن در افراد مسن بیشتر است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مهران ستاره با اشاره به اینکه شکستگیهای مختلفی با شروع فصل سرما در بین گروههای مختلف سنی افزایش می یابد، افزود: شکستگیهای ناحیه مچ دست، ستون فقرات و لگن در این فصول بیشتر مشاهده می شود.

وی، بیشترین گروه در معرض خطر و تعدد مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی و درمانی را افراد مسن اعلام کرد و گفت: این افراد به دلیل کهولت سنی در معرض ابتلا به شکستگیها در مقایسه با دیگر گروههای سنی قرار دارند و در افراد مسن مبتلا به شکستگی لگن، لخته شدن خون بسیار زیاد است که علاوه بر انسداد عروق عوارض بعدی را نیز ایجاد می کند.

مهران ستاره با بیان اینکه افراد مسن برای پیشگیری از ابتلا به شکستگیها باید از کفش مناسب استفاده کنند، تصریح کرد: برداشتن گام های بلند، استفاده از عصای مناسب و همراهی کردن یکی از اعضای خانواده هنگام تردد در کاهش مشکلات و پیامدهای ناشی از آن بسیار تاثیر گذار است.

وی همچنین افراد مبتلا به پوکی استخوان به ویژه زنان مبتلا را از دیگر گروههای پرخطر ابتلا به شکستگیهای مختلف در فصول سرما عنوان کرد و گفت: این گروه از افراد نیز با رعایت نکات بهداشتی می توانند از پیامدها و عوارض ناشی از آن پیشگیری کنند.

