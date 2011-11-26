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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۲۴

قناعت:

دشمن از تفکر بسیجی بیم دارد

دشمن از تفکر بسیجی بیم دارد

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان گفت: هر زمان تفکر بسیجی در کشور حاکم باشد دشمن آنجا احساس بیم و ترس می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت ظهر شنبه در همایش حضور و اقتدار بیسیجیان در گرگان افزود: بسیجی نسبت به باور های دینی تفکر عمیق دارد وتفکر بسیجی تاکید بر ایمان عمیق وتلاش مخلصانه وهوشیارانه در شناخت دشمن دارد.

وی اظهار داشت: شاخص ترین حرکت بسیجی سه عنصر بصیرت، اخلاق و عمل به هنگام است.
 
وی ادامه داد: بصیرت از موضوعات کلیدی در این زمان است و در جریان فتیه 88 برخی خواص در معرض سقوط قرار گرفتند و مردود شدند.

استاندار گلستان بیان داشت: همه خواص باید در همه زمان ها از بصییرت لازم برخور دار باشند و صادق و مخلص و آماده خدمت رسانی باشند.

وی ادامه داد: بسیج باید برای جوانان و دوستداران نظام شورآفرین باشد و برای دشمنان نیز بیم آفرین باشد.
 
قناعت تفکر بسیجی را ولایتمداری، شهادت طلبی، عدالت طلبی و تاثیر ناپذیر بودن ذکر کرد و افزود: هرزمان تفکر بسیج در کشور کمرنگ بود ما در عرصه جهانی نیز توفیقات کمتری داشتیم و در حال حاضر این تفکر پررنگ تر است.
 
وی بیان داشت: بسیجیان اسوه صالحان و آموزگار صابران هستند و به گفته رئیس جمهور بسیجی یعنی تفکر کار برای خدا، تواضع در برابر مردم و مقاوت در برابر قدرت های فاسد و زور گو است.

در این همایش اعضای گردان های بسیج عاشورا والزهرا، بسیج اصناف، طلاب ودانش آموزان و دیگر اقشار بسیجی تجدید بیعت مجددی با آرمان های امام راحل(ره) و چهار هزار شهید استان گلستان ودو هزار و55 شهید بسیجی استان  و14 شهید پنج آذر انجام دادند.

در پایان مراسم نیز بسیجیان حاضر در این  همایش رژه رفتند.
کد مطلب 1469652

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