دشمن از تفکر بسیجی بیم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت ظهر شنبه در همایش حضور و اقتدار بیسیجیان در گرگان افزود: بسیجی نسبت به باور های دینی تفکر عمیق دارد وتفکر بسیجی تاکید بر ایمان عمیق وتلاش مخلصانه وهوشیارانه در شناخت دشمن دارد.

وی اظهار داشت: شاخص ترین حرکت بسیجی سه عنصر بصیرت، اخلاق و عمل به هنگام است.



وی ادامه داد: بصیرت از موضوعات کلیدی در این زمان است و در جریان فتیه 88 برخی خواص در معرض سقوط قرار گرفتند و مردود شدند.



استاندار گلستان بیان داشت: همه خواص باید در همه زمان ها از بصییرت لازم برخور دار باشند و صادق و مخلص و آماده خدمت رسانی باشند.



وی ادامه داد: بسیج باید برای جوانان و دوستداران نظام شورآفرین باشد و برای دشمنان نیز بیم آفرین باشد.

قناعت تفکر بسیجی را ولایتمداری، شهادت طلبی، عدالت طلبی و تاثیر ناپذیر بودن ذکر کرد و افزود: هرزمان تفکر بسیج در کشور کمرنگ بود ما در عرصه جهانی نیز توفیقات کمتری داشتیم و در حال حاضر این تفکر پررنگ تر است.

وی بیان داشت: بسیجیان اسوه صالحان و آموزگار صابران هستند و به گفته رئیس جمهور بسیجی یعنی تفکر کار برای خدا، تواضع در برابر مردم و مقاوت در برابر قدرت های فاسد و زور گو است.



در این همایش اعضای گردان های بسیج عاشورا والزهرا، بسیج اصناف، طلاب ودانش آموزان و دیگر اقشار بسیجی تجدید بیعت مجددی با آرمان های امام راحل(ره) و چهار هزار شهید استان گلستان ودو هزار و55 شهید بسیجی استان و14 شهید پنج آذر انجام دادند.



در پایان مراسم نیز بسیجیان حاضر در این همایش رژه رفتند.