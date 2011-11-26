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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۸

غنچه پور:

جلوگیری از ورود خرافات به آیین های مذهبی الزامی است

جلوگیری از ورود خرافات به آیین های مذهبی الزامی است

جیرفت - خبرگزاری مهر: فرماندار جیرفت با اشاره به اینکه دشمن سعی دارد خرافات را در اعتقادات و آیین های مذهبی ملت ایران جای دهد گفت: در این زمینه هیئت های مذهبی باید به مقابله با این ترفند دشمنان برخیزند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم غنچه پور در جمع مسئولان هیئت های مذهبی جیرفت در آستانه فرا رسیدن ایام سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) افزود: مداحان و مسئولان هیئت های مذهبی پرچمدار نهضت عاشورا هستند که این رسالتی بس سنگین است.

وی یادآور شد: دشمنان اسلام همواره سعی دارند که در محتویات دین ما رخنه کنند و خرافات را در آیین ها و اعتقادات ما جای دهند که شما باید با هوشیاری هر چه تمام تر دشمنان را برای رسیدن به این هدف شوم ناکام بگذارید.

فرماندار جیرفت با بیان این مطلب که در روزهای گذشته عنوان دارالولایه به شهرستان جیرفت توسط رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی مورد تایید قرار گرفت افزود: باید سعی کنیم همواره کارهایی را که مورد خشنودی رضای خداوند و مد نظر ولی امر مسلمین است انجام دهیم و ثابت کنیم که مردم این دیار نمونه بارز ولایتمداری هستند.

وی تصریح کرد: در ایام محرم مداحان باید در مداحی خود به قرائت اشعار توجه ویژه ای داشته باشند زیرا همین آیین ها است که نقش موثری در اشاعه فرهنگ عاشورا دارد.

فرماندار جیرفت در ادامه گفت: همکاری مسئولان هیئت های مذهبی شهرستان جیرفت با نیروی انتظامی برای برقراری نظم و امنیت در ایام سوگواری سالار شهدا امری ضروری است که باید مد نظر قرار گیرد.
 
 

کد مطلب 1469653

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