تیم گاز صدرنشین لیگ شمشیربازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله چهارم از هفته هشتم لیگ برتر شمشیربازی با صدرنشینی شرکت ملی گاز ایران و شگفتی سازی دوباره زنجان به پایان رسید.

در حساس‌ترین دیدارهای این هفته که در سالن شهید کلاهدوز مجموعه ورزشی شهیدشیرودی پیگیری شد پیکان تهران 3 بر صفر از سد موسسه ورزش و تفریحات سالم منطقه آزاد کیش گذشت و شرکت ملی گاز ایران با همین امتیاز کیش را شکست داد و تیم شگفتی ساز زنجان توانست ذوب آهن قهرمان فصل گذشته را در اسلحه اپه شکست دهد.

تیم‌های کانون شمشیربازی اردبیل و حمل و نقل ارومیه به دلیل شرایط نامساعد جوی در شمال غرب کشور امکان حضور در هفته هشتم لیگ را پیدا نکردند. قهرمان نیم فصل این رقابت‌ها هفته آینده مشخص می شود.

بر پایه گزارش سایت فدراسیون شمشیربازی، شرکت ملی گاز ایران با 66 امتیاز در صدر جدول قرار دارد و ذوب آهن اصفهان با 60 امتیاز و تیم پیکان با 59 امتیاز رده‌های بعدی جدول را به خود اختصاص داده‌اند.