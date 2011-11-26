کارگاه مهارتهای بیان تفسیر در مساجد مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فوقی گفت: توسعه ارتباط و انس با تفسیر و مفاهیم قرآن، تقویت و تربیت کادر متخصص تفسیر قرآنی، توسعه فرهنگ قرآنی در کانونها و مساجد و تکمیل و ارتقاء طرح تلاوت نور از اهداف کلی برگزاری کارگاه مهارت های بیان تفسیر است.

وی اظهار داشت: برگزاری کارگاه های مهارت های بیان تفسیر، توسعه فرهنگ تفسیر و فن ترجمه در مساجد کشور به عنوان یک طرح ملی، توسعه فرهنگ آموزش تفسیر به ائمه جماعات و ایجاد شبکه مفسران مساجد و یکسان سازی آموزشی طرح تفسیر مساجد از اهداف جزئی این کارگاه است.

فوقی افزود: شرکت کنندگان، مهارتهای لازم در خصوص تفسیر و مفاهیم قرآن را کسب کرده و جلسه تفسیر را در مساجد راه اندازی کنند و طرح ملی تفسیر روزانه قرآن در مساجد به عنوان یک طرح ملی فراگیر شود.

این مسئول اضافه کرد: کارگاه مهارت های بیان تفسیر در 44 ساعت آموزشی با همکاری تخصصی تفسیر زیر نظر حجت الاسلام کلباسی به صورت حضوری در سه روز با آموزش کتاب های تفسیر مرکز تخصصی تفسیر در بهمن سال جاری برگزار می شود.

وی ابراز داشت: روشهای تفسیر، اصول و مبانی تفسیر، قالب های عرضه تفسیر، روش دسته بندی موضوعی و لغزش در ترجمه از موضوعات اصلی، جذاب سازی کلاس و روش کلاس داری از موضوعات جنبی و قرآن و کودک از موضوعات مازاد این کارگاه آموزشی است.

فوقی در خصوص شرایط شرکت کنندگان گفت: امام جماعت مسجد یا کانون با تحصیلات حداقل پایه شش حوزوی و سن حداکثر 40 سال می توانند در کارگاه مهارت های بیان تفسیر شرکت کنند.

مسئول کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران یادآور شد: با توجه به برون سپاری فعالیت ها، کارگاه مهارتهای بیان تفسیر توسط دبیرخانه کانون مساجد مازندران با همکاری کانون فرهنگی و هنری تخصصی نماز نکا برگزار می شود.