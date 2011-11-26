شهرکهای صنعتی در غرب زنجان توسعه پیدا کند

محمدرضا براتی در جلسه کمیته صنعت و معدن شهرستان زنجان با بیان این مطلب، اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، نتایج خوبی در پی خواهد داشت.

وی با اشاره به عدم پیگیری چند شهرک صنعتی که جزو مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان زنجان است ادامه داد: با توجه به سفر هیئت دولت به استان زنجان در آینده‌ای نزدیک ، تسریع این امر نیازمند هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی است.

براتی مسکن مهر را یکی از فرصت‌های شغلی ناپایدار عنوان کرد و افزود: با وجود اینکه این طرح، 70 درصد فرصت شغلی ایجاد کرده است ولی جزء مشاغل ناپایدار است و پس از مدت محدودی راکد خواهد ماند.

وی، افزود: سرمایه‌گذاری و گسترش صنعت، اقدام مهمی در راستای افزایش فرصت‌های شغلی پایدار خواهد بود.

براتی با اشاره به اینکه ایجاد شغل پایدار باعث افزایش انگیزه افراد مبرای تولید است افزود: امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته شاهد توسعه صنعتی در زنجان باشیم.

