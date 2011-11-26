به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی قبل از ظهر شنبه در گردهمایی آمران به معروف و ناهیان منکر استان قم، با اشاره به اینکه گاهی دولت بعضی از ملاحظه‌های سیاسی و مصلحت اندیشی‌های انتخاباتی را درنظر می‌گیرد بیان داشت: متاسفانه دولت‌ها و رجال سیاسی در ادوار مختلف از ترس اینکه از چشم مردم بیافتند و اقبال عمومی برای انتخابات پیش رو از آنها کاسته شود، از اجرای درست و کامل امر به معروف و نهی ازمنکر امتناع می‌کنند.



ستاد احیای امر به معروف تضعیف می شود!



وی با بیان اینکه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در اجرای وظایف خود دچار نوسان و مشکلاتی است، گفت: وقتی بودجه و حمایت دولتی نباشد، نباید از مجریان این مساله انتظار خاصی داشت.



عضو جامعه مدرسین اضافه کرد: چرا باید زمانی که پیشنهاد تشکیل وزارتخانه و یا سازمان امر به معروف و نهی از منکر داده می‌شود، در گوشه ارگان‌های دولتی خاک بخورد و بدتر از آن از بودجه ستاد را نیز قطع کنند.



قتل نفس در جمهوری اسلامی به خاطر امر به معروف



وی با ابراز تأسف از اینکه در جمهوری اسلامی به دلیل امر به معروف قتل نفس رخ داد و ناهیان منکر مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، اظهار داشت: امربه معروف یک پدیده اجتماعی است که نیاز به حمایت و اعمال قانون دارد و با توصیه و نصیحت کسی آمر و ناهی نمی‌شود.



آیت الله مصباح یزدی با اشاره به اینکه کوتاهی دولت در حمایت از ستادهای امر به معروف وظیفه همگانی درباره این مساله را ساقط نمی کند، افزود: امر به معروف نیاز به نهادها و سازمان‌های اجتماعی دارد و باید اهل علم و تقوی در ترویج و تقویت مردمی آن تلاش کنند.



وی با تأکید براین که نباید با فرافکنی خود را در قبال کوتاهی موجود، تبرئه کنیم، بیان داشت: در اسلام هیچ وظیفه دینی که نشان دهد دولت و ملت در وظایف خود برنامه جداگانه‌ای دارند، وجود ندارد و اگر یکی قصور کرد دیگری باید این وظیفه جاری را احیا کند.



ستاد اقامه نماز و زکات موفق عمل کرده است



نماینده مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه ستاد اقامه نماز به مدیریت حجت الاسلام قرائتی در اجرای منویات فرهنگی و معنوی موفق عمل کرده است، گفت: البته چون فریضه‌هایی مانند نماز و روزه در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر، یک پدیده فردی هستند، ترویج و توسعه آن راحت تر است و مردم از آن اقبال کرده‌اند.



امر به معروف از لحاظ علمی و دینی مبهم است



وی با تاکید براینکه امر به معروف از لحاظ علمی و دینی تبیین نشده است، گفت: متأسفانه این مسأله مهم که از لحاظ وجوب، هم ردیف نماز و روزه است هنوز حوزه و روش اجرای آن پر از ابهام و گنگی است و به همین دلیل در جامعه درست پیاده نمی‌شود.



آیت الله مصباح با عنوان این مطلب که در احکام فقهی نیز امر به معروف و نهی از منکر به خوبی تشریح نشده است، اضافه کرد: وقتی که موضوعی به صورت کلی نوشته می‌شود که هرجا احساس ضرر کردید، این وظیفه از گردن شما ساقط است، دیگر راهی برای شکل گیری و اجرای این احکام واجب خدا نمی‌ماند.



آیا خوف از ضرر، امر به معروف را ساقط می کند؟



وی با تشریح این مبحث که مساله ضعف و کندی اجرای امر به معروف به عنوان یک پدیده اجتماعی، تک بعدی و تک عاملی نیست، افزود: اگر ملاک سنجش امر به معروف در نظر گرفتن ضرر و زیان صرف باشد، پس چرا امام حسین(ع) و یاران ارجمندش که به وضوح می‌دانستند که به قتلگاه یزیدیان می‌روند، از این امر خطیر هدایت دست برنداشتند و وظیفه سنگین مجاهده از گردنشان ساقط نشد؟!



رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با بیان اینکه اگر امربه معروف درجامعه اجرا نمی شود، سایر اصول دین نیز سوال و ضعف می رود، بیان داشت: ضروری است که یک گروه از محققان و پژوهشگران با یک بررسی میدانی عوامل علمی، دینی و جامعه شناسی عدم اجرای امر به معروف در کشور را تبین کنند.



همه در ضعف های اجرایی امربه معروف مقصریم



وی با تاکید بر اینکه مساله امر به معروف و نهی از منکر مقطعی و یک روزه احیاء و اجرا نمی شود، گفت: اگر ضعفی در این میان وجود دارد، چون این مساله یک پدیده اجتماعی و مردمی است، همه مسلمانان در این کاستی و ناکامی مقصر هستند.



تفکرغربی اقبالی به اجرای معروف ندارد



آیت الله مصباح یزدی با تصریح این مطلب که فرهنگ دنیا با امر به معروف موافق نیست، اظهار داشت: چون عقبه فکری و فرهنگی کشور آلوده به تفکر لیبرالیسم است و تحت تاثیر آن رشد کرده است، لذا هرچه تذکر و نصیحت است در امور ظاهری و مادی پذیرفته می شود.



وی با ابراز نگرانی از اینکه وسایل ارتباط جمعی به تاثیرپذیری از فرهنگ های آلوده غربی، سرعت داده است، افزود: در فرهنگ منحط غربی معروف یعنی اینکه کسی با دیگری کاری نداشته باشد و نمی توان فردی را به رعایت اخلاق و انسانیت سوق داد.

