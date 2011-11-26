ستاد "تسهیل در ساخت مسکن مهر" در ابرکوه نشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر ستاد تسهیل در ساخت مسکن ابرکوه پیش از ظهر شنبه در جلسه این ستاد اظهار داشت: با تزریق دانش حرفه ای در این پروژه می توان روند اجرا ی مسکن مهر را تسریع کرد.

ناصر زارع افزود: باید در این زمینه آسیب شناسی های لازم صورت گیرد و با رفع موانع و نواقص، این پروژه ملی در شهرستان هر چه زودتر به اتمام برسد.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابرکوه تأکید کرد: پروژه بزرگ مسکن مهر در شهرستان ابرکوه با تلاش همگان پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است و امیدواریم با تشکیل این ستاد و بررسی مشکلات و تلاش در رفع موانع باقیمانده هر چه زودتر شاهد به بهره برداری رسیدن این واحدهای مسکونی باشیم.

زارع ادامه داد: مسکن مهر از مهمترین اقدامات دولت در راستای خانه دار کردن اقشار کم درآمد جامعه است بنابراین باید در راستای اهداف دولت در این زمینه عمل کنیم.

افزایش اکیپ های کاری، برنامه ریزی لازم توسط تعاونی ها و ارائه برخی از راهکارهای اجرایی از جمله پیشنهادات مطرح شده در این جلسه بود.

شهر ابرکوه دارای 1201 واحد مسکن مهر است.