پنج هزار حافظ کل قرآن کریم در البرز تربیت می شوند

حجت الاسلام سید عباس مسعودی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برای توسعه این امر مهم در استان باید نسبت به ترغیب و تشویق مدارس ابتدایی برای اجرای طرحهای حفظ سه و پنج جزء در راستای اجرای کامل طرح ملی حفظ قرآن کریم در کشور اقدام کرد.
وی تاکید کرد: تشکیل جامعه قرآنی در کشور باتوجه به فعالیت های قرآنی انجام شده نیاز به عزم ملی است که امید می رود بیش از پیش مورد توجه مسؤولان قرار گیرد.
وی افزود: ایجاد موسسات قرآنی و مراکز وابسته جهت پرورش حافظ قرآن در شهرستانها ، اعطای مدرک کارشناسی علوم قرآنی به حافظان کل قرآن از جمله فعالیتهای مؤثر اجرا شده در کشور برای تربیت حافظ کل قرآن کریم است.
مسعودی با اشاره به اینکه فعالیتهای قرآنی انجام شده در کشور تاکنون مناسب بوده اظهار داشت: اما برای تشکیل جامعه قرآنی در کشور نیاز به عزم ملی و استفاده از تمام ظرفیت های فرهنگی جامعه است.
وی یادآور شد: احداث مدارس حفظ و تفسیر قرآن در شهرها، تشویق طلبههای جوان به حفظ ، ایجاد دورههای حفظ غیر حضوری برای بانوان خانهدار، تولید و پخش برنامههای رادیویی در استان و ایجاد کارگروه های تخصصی جهت ارائه راهکارهای نوین حفظ قرآن کریم از جمله راهکارهای مهم در این زمینه است.
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