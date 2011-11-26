آموزگاران اصالت اسلامی دانش آموزان را تقویت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه قربان ظهر شنبه در همایش معماران تربیت به تغییر ساختار آموزش و پرورش در سال تحصیلی 92-91 اشاره و اظهار داشت: تحول بنیادین آموزش و پرورش صرفا در ساختار نیست بلکه تحول در روش ها و محتوای برنامه های آموزشی تربیتی می تواند منجر به تول بنیادین شود.

وی تصریح کرد: معلمان ابتدایی باید به معنای حقیقی، تحول بنیادین را تحقق ببخشند و دانش آموزان را بر اساس فطرت الهی و فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی تربیت کنند تا در آینده موثر و تاثیر گذار باشند.

وی دوران ابتدایی را بهترین زمان برای یادگیری مهارت های زندگی اسلامی برای کودکان عنوان کرد.

وی افزود: معلمان دوره ابتدای باید با تقویت هویت ایرانی، انقلابی و اسلامی دانش آموزان را به مرحله بالندگی و رشد متعالی برسانند.

قربان تقویت هویت انقلابی در شرایط کنونی که دشمن هجمه های فرهنگی را مدنظر قرار داده است را مورد تاکید قرار داد و گفت: دشمن به جای تسخیر سرزمین ها، تسخیر باورهای دینی مردم را نشانه گرفته است و در تلاش است تا فرهنگ مدنظر خود را در مناطق روستایی و عشایری به خورد دانش آموزان بدهد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش به فعالیت های وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی جاری اشاره کرد و اظهار داشت: از جمله برنامه های اولویت دار وزارت آموزش و پروش شناسایی، جذب و آموزش دانش آموزان بازمانده از تحصیل است.

وی اضافه کرد: در همین راستا در کل استان های کشور تحت نظارت معاونت آموزش و ابتدایی آموزش و پرورش هر استان کارگروه شناسایی و جذب دانش آموزان بازمانده از تحصیل تشکیل می شود تا دانش آموزان بازمانده از تحصیل، ثبت نام مجدد داشته باشند.

قربان به هوشمند سازی مدارس نیز اشاره کرد و گفت: دانش آموزان باید با روش های نوین و متناسب با نیاز علمی جامعه آموزش ببینند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در ادامه به اختصاص نیروهای مشاوره در مدارس نیز خبر داد و گفت: به ازای هر 20 دانش آموز باید یک ساعت مشاوره اختصاص پیدا کند.

فاطمه قربان به طرح ملی حفظ قرآن در مدارس هم اشاره کرد و اظهار داشت: در سال تحصیلی جدید دو میلیون دانش آموز حافظ جزء 30 قرآن خواهند بود که انتظار می رود اجرای این طرح در مقطع ابتدایی بیشتر مورد توجه باشد.