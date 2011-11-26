مار روباتیکی که جان انسانها را نجات می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، "راب باکینگهام" و " اندرو گراهام" رئیس و مدیر فنی این شرکت اولین نمونه از این روبات مار شکل را در سال 2001 در بریستول ارائه کرده و به تدریج توانستند آن را تکمیل کنند. امروز با وجود مشتریان متعددی که در بخشهای صنعتی به ویژه در بخش اتمی وجود دارند، این شرکت می تواند از ابداع کاربردی اش بهره برداری کند.

به گفته باکینگهام، این روبات درست مانند بازوی انسان از ماهیچه هایی بزرگ در بخش پشتی و تاندونهایی برای اتصال ماهیچه ها و مفاصل برخوردار است. در واقع در ساخت این روبات از کابل به عنوان تاندونها استفاده شده و موتورهای کوچک کنترل بازو را به عهده دارند.

این کابلها که از جنس فولاد هستند انرژی مکانیکی محرک را به بازو منتقل می کنند، جایی که تعدادی از مفاصل متصل به هم با کمک این نیرو می توانند حرکات سینوسی را به وجود آورند. امکان ساخت این بازو در دو طول متفاوت وجود دارد اما پهنای بازو در کارایی عملیاتی آن تاثیر قابل توجهی دارد. ابعاد کلیدی برای این بازو 30 به یک است، یعنی طول بازو باید 30 برابر قطر آن باشد، به این شکل روبات می تواند کارهای متعددی را انجام دهد.

دوربینهای ویدیویی، نور، سیستم جوش، برش، چنگگ و جارو تعدادی از ابزارهای جانبی هستند که تمامی آنها از طریق حفره ای که در میان بازوی ماری شکل وجود دارند، قابل اتصال بوده به این شکل می توان از این ابزار در نقاطی که دسترسی آنها برای انسان دشوار است، به راحتی استفاده کرد.

بازو و ابزارهای آن تحت کنترل انسانها هستند و متصدیان کنترل بازو نیز برای کنترل این بازوی روباتیک از نمایشگر رایانه و صفحه کنترلی مشابه کنسولهای بازی استفاده می کنند. به این شکل نقش انسان در انجام ماموریتهای مختلف به کلی حذف نمی شود تنها ایمنی افراد در انجام ماموریتهای خطرناک، برای مثال ماموریتهایی که در نیروگاه های اتمی انجام می گیرند، افزایش پیدا می کند.

در سال 2004 این شرکت با کمک بازوی روباتیک ماری شکلش ماموریت حفاظتی دشواری را در نیروگاهی اتمی در سوئد انجام داد و همچنین توانست رآکتوری را در اونتاریو کانادا با موفقیت مورد بازرسی قرار دهد. این شرکت اکنون در جستجوی شرکا و مشتریانی است تا با مشارکت در پروژه این شرکت به تکمیل هرچه بیشتر این بازو کمک کنند.

با استفاده از چنین ابزاری می توان تعداد دفعاتی که فردی باید با پوشیدن لباسهای پلاستیکی وارد محیطهای مسموم شود را کاهش داد و به این شکل جان تعداد بیشتری از انسانها از مسمومیت و آلودگی نجات پیدا خواهد کرد. به علاوه با استفاده از این بازوی روباتیک می توان از صرف میلیونها دلار در پروژه های مختلف که انجام آنها به سیستمهای ایمنی متعددی و پیچیده نیاز دارند، جلوگیری کرد.

باکینگهام امیدوار است بتواند با کمک بازوی روباتیک شرکتش در عملیات پاکسازی نیروگاه اتمی فوکوشیما دائیچی در ژاپن حضور پیدا کند. همچنین شرکتهای بوئینگ و ایرباس در جستجوی شیوه هایی هستند که در آن با استفاده از این تکنولوژی بتوان فضاهای درون بالها و دماغه هواپیما را در مراحل ساخت هواپیما مورد بازرسی قرار داد. آژانسهای دفاعی انگلیس و آمریکا نیز برای استفاده از این بازو در ماموریتهای تجسسی از راه دور درخواستهایی را ارائه کرده اند.

بر اساس گزارش سی ان ان، پزشکان و بیماران قشر دیگری هستند که می توانند در آینده از چنین فناوری بهره ببرند، زیرا می توان از این روبات در انجام جراحی های مختلف نیز استفاده کرد.