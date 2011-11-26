بسیج به قشر و گروهی خاص محدود نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، آخوند عبدالباسط نوریزاد به مناسبت پنجم آذر (سالروز تشکیل بسیج مستضعفین) گفت: دفاع از مقدسات و دین ایجاب می کند که در مقابل خطراتی که آن را تهدید می کند به گونه ای منطقی و شیوه ای صحیح با آن خطر برخورد کنیم.

وی با بیان اینکه حضرت امام (ره) دفاع از اسلام و کشورهای اسلامی را واجب اعلام داشتند، افزود: دفاع از آرمان های اسلامی امری است که در مواقع خطر، تکلیف شرعی و الهی و ملی محسوب می شود و بر تمام قشرها و گروه ها واجب است.

مدیر حوزه علمیه اهل سنت احمدیه گنبد کاووس در ادامه با اشاره به اینکه ابرقدرت ها هیچ مرز و حد و قانونی را نمی شناسند، تصریح کرد: این کشورها تجاوز به منافع دیگران و استعمار و استثمار و بردگی ملت ها را امری ضروری و کاملا توجیه شده و منطقی می دانند.

آخوند نوریزاد ادامه داد: آن چه امروز در منطقه صورت گرفته و در اثر آن افغانستان و عراق مورد تعدی و تجاوز نظامی واقع شده است، بیانگر عمق و ژرفای بینش و پیشگویی سیاسی امام (ره) در تشکیل بسیج جهانی مستضعفین را نمایان می سازد.

وی با بیان فرمایش حضرت امام (ره) مبنی بر اینکه بسیج تنها منحصر به ایران اسلامی نیست و باید هسته های مقاومت را در تمامی جهان به وجود آورد، اظهار داشت: بسیج جهانی مستضعفین آرمانی است که تحقق آن نیاز به عزم و اراده ملی همه آزاد اندیشان و ظلم ستیزان جهان دارد.