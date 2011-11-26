رسیدن فوتبال نساجی به رده بالاتر لیگ منوط به پیروزی در دیدار با فولاد است

مرتضی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این دیدار از مسابقات معوقه هفته دوم این رقابتها برگزار می شود و تیم فوتبال امید نساجی در زمین فوتبال ساروکلا قائم شهر از میهمان تبریزی خود میزبانی خواهد کرد.

وی بیان داشت: تیم فوتبال امید نساجی، در رقابتهای امسال از امیدهای اصلی کسب عنوان قهرمانی رقابتها است که در صورت حمایت بیشترمسئولان به این عنوان ارزشمند خواهد رسید.

سرمربی تیم فوتبال امید نساجی قائم شهر افزود: بازیکنان تیم امید نساجی با کمترین امکانات و بودجه در این رقابتها شرکت کرده، اما فوتبال ارائه شده توسط این تیم فراتر از حد اتنظار است.

تیم فوتبال امید نساجی قائم شهر، در پایان هفته چهارم لیگ برتر فوتبال امید کشور با شش امتیاز و یک بازی کمتر در رده چهارم جدول رده بندی قرار دارد.