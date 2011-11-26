به گزارش خبرگزاری مهر، احمد علیرضابیگی در همایش 40 هزار نفری بسیجیان تبریز، تصریح کرد: اگر آمریکا و جهان غرب دست از پا خطا کرده و تجاوزی را علیه ایران انجام دهند، پاسخ دندان‌شکن وعبرت آموز ملت ایران را دریافت کرده وتمام منافع خود را در جهان در خطر خواهند دید.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان زیر بار زور نخواهد رفت و با ایستادگی در برابر هرگونه اقدام تجاوزکارانه متجاوزان را مقتدرانه سر جای خود خواهد نشاند.

علیرضابیگی اظهار داشت: کسانی که به طور دائم بر طبل جنگ با ایران می‌کوبند و می‌خواهند ملت ایران بترسانند، باید به تاریخ نگاه کرده و برخوردهای تاریخی ملت آگاه ایران با استکبار و نظام سلطه را باردیگر مرور کنند.

وی ادامه داد: استکبار و نظام سلطه باید سرنوشت شاه مخلوع، صدام، مبارک و بن‌علی را به خوبی بررسی کنند و بدانند عاقبت کسانی که با اسلام ضدیت کنند، چه خواهد شد.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه بسیج را مایه غرور و افتخار هر ایرانی دانست و گفت: این یادگار بزرگ و میراث گرانقدر امام راحل(ره)، علاوه بر این که در دوران دفاع مقدس ضربات مهلکی بر پیکر رژیم بعثی وارد ساخت، هم اکنون با همان روحیه آماده دفاع از ارزش‌های اسلامی است.

علیرضابیگی اضافه کرد: بسیج به هیچ عنوان منحصر به میدان جنگ نبوده و میدان عمل این نیروی عظیم بسیار فراتر است و این توانمندی در طول سالیان گذشته در عرصه‌های علمی و صنعتی به وضوح دیده شده است.

پورجمشیدیان، فرمانده سپاه عاشورا هم در این مراسم با اشاره به توانمندی های بی پایان بسیج، گفت: با وجود بسیجیان جان برکف در ایران اسلامی، هرگونه تهدید سخت و نرم علیه ایران اسلامی، با پاسخ های دندان شکنی مواجه خواهد شد.

شایان ذکر است صبح امروز همزمان با سالروز تشکیل بسیج مستضعفان به فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی، تجمع 40 هزارنفری بسیجیان در تبریز برگزار شد.

در این تجمع بزرگ، گردان های عاشورا، الزهرا و عشایری استان در قالب پایگاه های مختلف بسیج مساجد، کارگری، کارمندی، طلاب و دانش آموزی و دانشجویی در مسیر چهارراه منصور تا میدان ساعت در صفوف منسجم توان رزمی و آمادگی روحی و روانی خود را به نمایش گذاشتند.

در این تجمع همچنین از تعدادی از خانواده های دو شهید دوران دفاع مقدس، همسران جانبازان بسیجی بالای 70 درصد و بسیجیان بیش از 40 ماه جبهه با تقدیم هدایایی تجلیل شد.