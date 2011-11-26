برترین کمانداران مسابقات بسیج در قم معرفی شدند

اسماعیل ملا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: مسابقات تیراندازی با کمان مردان قم با شرکت کمانداران مدعی از سراسر استان قم به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج به انجام رسید و جمعه شب با معرفی برترین‌ها پایان یافت.



وی عنوان داشت: این مسابقات در حالی با همکاری هیئت تیراندازی با کمان و تربیت بدنی سپاه علی بن ابیطالب (ع) قم برگزار شد که شرکت‌کنندگان در رشته ریکرو و در قالب رقابت‌های بخش انفرادی برای کسب عناوین برتر با یکدیگر مسابقه دادند تا برترین‌های تیراندازی با کمان قهرمانی استان قم معرفی شوند.



رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان قم افزود: این هیئت برای برگزاری مسابقات از تمام ورزشکاران فعال در رشته تیراندازی با کمان در قم دعوت به عمل آورده بود و به همین خاطر هماهنگونه که پیش‌بینی می‌کردیم مسابقات از استقبال کم‌نظیر کمانداران قمی برخوردار شده و خوشبختانه رقابت‌ها در سطحی بسیار مطلوب به انجام رسید.



وی عنوان کرد: شرکت‌کنندگان در این دوره از مسابقات قهرمانی تیراندازی با کمان قم، در مجموعه ورزشی خورشید قم با یکدیگر برای کسب عناوین اول تا سوم رقابت کردند که طی آن رقابت کمانداران شرکت‌کننده به شکل انفرادی به انجام رسید و مدعیان در مسافت ۳۰ متر با یکدیگر مسابقه دادند.



ملا محمدی یاد آور شد: در جدال کمانداران حرفه‌ای در مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی استان قم به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، شاهد برگزاری رقابت‌های رشته کامپوند نیز بودیم.



وی تصریح کرد: کمانداران شرکت‌کننده در مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی قم در مسابقاتی که با همکاری این هیئت و تربیت‌بدنی سپاه علی‌بن ابی طالب (ع) قم در پیست تیراندازی با کمان رو باز مجموعه خورشید برگزار شد، رقابت جذابی داشتند که در نهایت عنوان قهرمانی به اسماعیل علی نژاد رسید.



رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان قم عنوان کرد: این در حالی است که بعد از اسماعیل علی نژاد قهرمان کمان ریکرو، علی مبصری نزدیک‌ترین تعقیب‌کننده وی بود که در نهایت نایب قهرمان شد و آرمین شمس نیز در جایگاه سوم قرار گرفت.



وی افزود: این رقابت‌ها در ریکرو زیرگروه نیز از جذابیت خوبی برخوردار بود و با این هدف برگزار شد که هم رشته تیراندازی با کمان را بیشتر بشناسانیم و هم اینکه از طریق رقابت های قهرمانی استان توان کمانداران قم را محک زده و بهترین ها را به مسابقات قهرمانی کشور اعزام کنیم.



ملامحمدی تصریح کرد: در طول سال رقابت های مهمی در قالب لیگ و قهرمانی کشور در رشته تیراندازی با کمان در پیش داریم که برگزاری چنین رقابت هایی به مناسبت های مختلف سال می تواند دست هیئت را برای انتخاب برترین ها و اعزام به آن به مسابقات کشوری باز بگذارد.

