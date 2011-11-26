فعالیت 500 هزار بسیجی در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیسیون عمران شورای شهر کرج با بیان اینکه بسیج هویت انقلاب اسلامی ایران است، گفت: بسیجیان با تبعیت از امام راحل و مقام معظم رهبری باعث شدند تا انقلاب اسلامی در راستای اهداف متعالی خود حرکت کند.



عزیز صدرنژاد ضمن گرامیداشت هفته بسیج گفت: بسیج یک نهاد مردمی و خودجوش است که در راستای اهداف متعالی نظام اسلامی ایران تشکیل شده و در مدت فعالیت خود توانسته است خدمات ارزنده ای را در حوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی به مردم کشورمان ارائه دهد.

این عضو شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به حضور 500 هزار بسیجی در استان البرز این نهاد را ظرفیتی عظیم برای استان دانست و گفت: سازمانها و نهادهای مختلف استان البرز می توانند برای آنکه طرحهای فرهنگی خود را در استان نهادینه کنند از این ظرفیت عظیم استفاده کنند و شهرداری کرج نیز در درونی سازی فرهنگ شهرنشینی و بسیاری از طرحهای فرهنگی خود می تواند از بسیجیان کمک گیرد.

وی ادامه داد: بسیاری از دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی ایران با علم به اینکه نیروی قدرتمند مردمی به نام بسیج تابع اهداف انقلاب اسلامی ایران و فرمایشات مقام معظم رهبری هستند جرات دست اندازی به منابع کشورمان راندارند.

صدرنژاد افزود: به جرات می توان گفت در هیچ کشوری در دنیا نهادی مردمی با این نیرو و توان نمی توان یافت و مسئولان باید از نیروی داوطلبانه این نهاد به نحواحسن استفاده کنند.







