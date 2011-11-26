تردد در کلیه راههای مواصلاتی البرز امکان پذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر رضوی افزود: بارندگی برف در راههای استان البرز ادامه دارد ضمن اینکه بارش برف در نقاطی به حدود نیم متر رسیده است.

وی ادامه داد: بارش برف در جاده کرج – چالوس از ساعت 21 و سی دقیقه چهار شنبه آغاز شده و در برخی مناطق به 40 سانتی متر و در منطقه دیزین به میزان نیم متر رسیده است.

مدیرکل راه و ترابری البرز عنوان کرد: به علت کولاک و ریزش شدید برف در راههای مازندران، روز گذشته از ساعت 4 و 40 دقیقه تا 8 و 50 دقیقه، مسیر سیاه بیشه تا تونل کندوان مسدود شد.

رضوی ضمن اعلام بارش برف و آماده باش راهداران استان البرز عنوان داشت: کلیه محورها توسط راهداران برف روبی و نمک پاشی شده است.

این مسئول اضافه کرد: اداره کل راه آمادگی کامل جهت ایجاد آسایش و آرامش هموطنان که در مسیرهای مواصلاتی مربوط به اداره کل راه استان البرز تردد می کنند، را دارد.

مدیرکل راه و ترابری البرز یادآور شد: برغم بارش شدید برف، کلیه راههای مواصلاتی استان البرز باز و تردد برقرار است.