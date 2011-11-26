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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۲

رضوی خبر داد:

تردد در کلیه راههای مواصلاتی البرز امکان پذیر است

تردد در کلیه راههای مواصلاتی البرز امکان پذیر است

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری استان البرز گفت: برغم بارش شدید برف، تردد در کلیه راههای استان البرز امکان پذیر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر رضوی افزود: بارندگی برف در راههای استان البرز ادامه دارد ضمن اینکه بارش برف در نقاطی به حدود نیم متر رسیده است.

وی ادامه داد: بارش برف در جاده کرج – چالوس از ساعت 21 و سی دقیقه چهار شنبه آغاز شده و در برخی مناطق به 40 سانتی متر و در منطقه دیزین به میزان نیم متر  رسیده است.

مدیرکل راه و ترابری البرز عنوان کرد: به علت کولاک و ریزش شدید برف در راههای مازندران، روز گذشته از ساعت 4 و 40 دقیقه تا 8 و 50 دقیقه، مسیر سیاه بیشه تا تونل کندوان مسدود شد.

رضوی ضمن اعلام بارش برف و آماده باش راهداران استان البرز عنوان داشت: کلیه محورها توسط راهداران برف روبی و نمک پاشی شده است.

این مسئول اضافه کرد: اداره کل راه آمادگی کامل جهت ایجاد آسایش و آرامش هموطنان که در مسیرهای مواصلاتی مربوط به اداره کل راه استان البرز تردد می کنند، را دارد.

مدیرکل راه و ترابری البرز یادآور شد: برغم بارش شدید برف، کلیه راههای مواصلاتی استان البرز باز و تردد برقرار است.

کد مطلب 1469680

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