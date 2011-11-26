به گزارش خبرگزاری مهر، ‌علیرضا نوین گفت: انتشار اوراق مشارکت عمومی برای تسریع در روند اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمران شهری یکی از راه‌کارهای پیش روی شهرداری تبریز طی سال‌های اخیر بوده و شهرداری طی دو سال گذشته با فروش و انتشار اوراق مشارکت در دو طرح بزرگ احیای بافت‌های فرسوده شهری تبریز یعنی پروژه‌های عتیق و آیسان گام‌های بلندی در راستای توسعه و عمران تبریز برداشته است.

وی با اشاره به ویژگی‌ها و نحوه فروش و انتشار اوراق مشارکت دو هزار میلیارد ریالی شهرداری تبریز افزود: این اوراق در دو حوزه احیای بافت‌فرسوده بلوک میارمیار، درب گجیل و نیز احداث ایستگاه‌های مترو در دستور کار قرار گرفته و طی سال جاری، اوراق مذکور از طریق بانک عامل در اختیار خریداران قرار خواهد گرفت.

شهردار تبریز در عین حال بیان کرد: این اوراق قابلیت بازخرید قبل از سر رسید را داشته و با 17 درصد سود علی‌الحساب، قابل واگذاری به غیر، معاف از مالیات و بی‌نام به فروش خواهند رسید.

وی در ادامه تصریح کرد: اصل و سود این اوراق نیز از سوی بانک سپه تضمین شده است و خریداران می‌توانند با اطمینان خاطر نسبت به خرید این اوراق اقدام کنند.