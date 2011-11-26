نمایشگاه تهاجم خاموش با اعتبار 300 میلیون تومان در شهرری برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون هماهنگ کننده ناحیه مقاومت بسیج حضرت عبدالعظیم(ع) صبح امروز در مراسم افتتاح نمایشگاه تهاجم خاموش که با حضور جمعی از مسئولان نظامی و انتظامی از جمله فرمانده سپاه ناحیه ری، سرپرست فرمانداری شهرستان ری و جمعی از مسئولان محلی اظهار داشت: این نمایشگاه در چهار بخش شیطان پرستی، فتنه، بیداری اسلامی و اعتیاد برپا شده است.

مهدی زاهدی افزود: هدف از برپایی این نمایشگاه نشان دادن فعالیتهای نرم و پنهان دشمن و شناساندن چهره پنهان و واقعی استکبار در بخشهای فرهنگی، سیاسی و رسانه ای به مردم است.

نمایشگاه تهاجم خاموش 20 غرفه دارد

وی گفت: نمایشگاه مذکور با 20 غرفه در قالب عکس، اسلاید، بنر و ماکت، اسلاید، هنرهای تجسمی، عکس، بنر و هنرهای تجسمی کلیه نمادهای تهاجم خاموش دشمنان را به نمایش گذاشته است و چهره کریه غرب را نشان می دهد.

این مسئول ادامه داد: این نمایشگاه به همت ناحیه مقاومت بسیج حضرت عبدالعظیم(ع) با همکاری صنایع دفاع و پشتیبانی، شهرداری منطقه 20 و حوزه 353 حضرت رسول(ص) و هماهنگی لازم با ادارات شهرستان ری به خصوص آموزش پرورش شهرستان ری، برای بازدید از این نمایشگاه صورت گرفته است.

نمایشگاه به مدت یک هفته میزبان علاقه مندان است

وی بیان کرد: این نمایشگاه به مدت یک هفته از پنجم آذرماه تا 12 آذرماه سال جاری به مدت یک هفته در فرهنگسرای ولاء واقع در میدان نماز شهرری برپا است و علاقمندان می تواند برای بازدید از این نمایشگاه از ساعت 9 صبح تا 18 به این محل مراجعه کنند.

زاهدی با بیان اینکه بسیج مظهر قدرت الهی برای ماندگاری و اقتدار بیش از پیش نظام اسلامی است، افزود: بسیج دارای عرصه ای توام با قدرت، دانایی و پیروزی است که با حضور خود تمامی عرصه های سازنده را توسعه داده است.

خیزشهای اکثر کشورهای دنیا برگرفته از نیروی فرهیخته بسیج است

وی یادآور شد: نهادهای انقلابی عموماً از بتن انقلاب رشد کرده و امروز نیز مایه برکت برای نظام هستند و خیزشهای اکثر کشورهای دنیا نشأت گرفته از نیروی فرهیخته بسیج در نهاد انقلاب اسلامی ایران و فداکاری آنهاست.

معاون هماهنگ کننده ناحیه مقاومت بسیج حضرت عبدالعظیم(ع) اضافه کرد: بسیجیان مدیران اصلی ایران و کسانی هستند که در ساخت کشوری متعهد، مقتدر، ارزشمند و مستقل بیشترین جانفشانی و تلاش را انجام دادند و بسیج با ترویج فرهنگ ایثار و روحیه جهادی در ایجاد امنیت نقشی اساسی و الگوی نمایان دارد.

وی افزود: با تغییر خاکریز دشمن بعد از جنگ و روی آوردن آنها به تهاجم فرهنگی، رویکرد بسیج و سپاه نیز عوض شده و هم اکنون بسیجیان استان آماده ‌تر از گذشته آماده رویارویی با دشمن در عرصه فرهنگی هستند.

دشمن می خواهد بذر نفاق و انحراف در قلب جوانان ایران بکارد

این مسئول عنوان کرد: دشمن امروز قلب جوانان ما را نشانه گرفته تا به‌جای گذاشتن بذر معنویت در آن بذر نفاق و انحراف بکارد و آنها را از میدان اصالت و ارزشهای انقلاب دور سازد.

وی افزود: مبارزه و ایستادگی در این عرصه جنگ نرم بسیار حیاتی و ارزشمند است و مسئولان و برنامه ‌ریزان باید به محتوا و غنای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی و ایجاد محیط‌‌های سالم در جامعه تلاش کنند.

نمایشگاه تهاجم خاموش در راستای بصیرت افزایی برپا شده است

زاهدی در ارتباط با برپایی نمایشگاه تهاجم خاموش بیان داشت: نمایشگاه تهاجم خاموش با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در ارتباط با بصیرت افزایی و مقابله با انحرافات با کارکرد فرهنگی برپا شد تا در راستای بصیرت افزایی تأثیرگذار باشد.

وی در ارتباط با عنوان تهاجم خاموش افزود: متأسفانه برخی از مردم هرچه عنوان می شود در تهاجم فرهنگی هستیم و دشمن با ما در جنگ است آن را نمی پذیرند و فقط جنگ را در تیر و ترکش و ... می دانند در حالی که امروز جنگ امروز پیچیده تر از جنگ سخت با دشمن است.

معاون هماهنگ کننده ناحیه مقاومت بسیج حضرت عبدالعظیم(ع) گفت: با برگزاری چنین نمایشگاهها و همایشهای مختلف به دنبال آن هستیم که جنگ نرم را برای مردم تشریح کرده و مردم را در ارتباط با این خطرات آگاه کنیم و تفهیم کنیم که آتش تهیه ای که امروز بر روی سر ما می ریزد، از این جنس است.