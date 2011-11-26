پیش بینی کاهش نمایندگان حزب پوتین/ حضور مرد یخی در مسابقات "کشتی کج"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از از رویترز، این ناظر انتخاباتی که رویترز اشاره ای به نام وی نکرده است، اعلام کرده که در انتخابات آتی پارلمانی که در ماه دسامبر(ماه آتی) برگزار می شود حزب روسیه واحد از 450 کرسی مجلس حداکثر بین 252 و یا 253 کرسی را از آن خود می کند و این در حالی است که این حزب هم اکنون در پارلمان روسیه 315 کرسی در اختیار دارد.

به نوشته رویترز، هر چند با این پیروزی حزب روسیه واحد همچنان قدرت را در دست خواهد داشت و "ولادیمیر پوتین" بدون نگرانی در انتخابات ریاست جمهوری ماه مارس شرکت می کند اما نتایج انتخابات و مقایسه با نتایج دوره قبل یک نوع شکست برای حزب حاکم محسوب می شود.

به گفته ناظران انتخاباتی، این کاهش در کسب کرسی های پارلمانی نشان دهنده خستگی مردم روسیه از حضور حزب روسیه واحد در راس امور سیاسی روسیه است.

بر اساس این گزارش، هر چند اغلب کارشناسان مسائل روسیه، پوتین را پیروز انتخابات آتی این کشور می دانند اما همچنان نخست وزیر روسیه تلاش می کند تا با حضور در عرصه ها و پوشش گسترده خبری آن در رسانه های روس، محبوبیت خود را در میان مردم افزایش دهد.

درهمین رابطه پس از دیدن تصاویری از ولایمیر پوتین درلباس غواصی وکشف آثار باستانی توسط او، شکار ببر، ماهیگیری، مسابقات جودو و ... پوتین این بار به مسابقات "کشتی کج" رفته و با حضور در مکان مسابقه و انجام یک سخنرانی کوتاه پیش از انجام مسابقه خود را باریگر تبدیل به تیتر یک رسانه های روسیه کرده است.

علاوه بر آن پوتین در هفته گذشته در مسابقات هاکی روی یخ شرکت و اعلام کرد: یکی از بزرگترین شرکت های نفتی روسیه را تشویق کرده تا باشگاه چسکا را که یکی از بزرگترین باشگاه های هاکی روی یخ در روسیه است، خریداری کند زیرا این اقدام به دوستداران این ورزش کمک می کند.