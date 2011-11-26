واقعه 5 آذر گرگان حماسه ملی است

جعفر گرزین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حماسه جاودانه مردم گرگان در 5 آذر سال 57 تحت الشعاع فرمان تاریخی امام خمینی (ره) برای تشکیل بسیج 20 میلیونی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: شاید بدان گونه که باید و شاید به این حماسه عظیم پرداخته نشده ولی 5 آذر حادثه ای است که می توان گفت یکی از زیربناهای انقلاب مردم در بهمن 57 بوده است.

وی اظهار داشت: در این روز 14 تن از مردم این هر توسط رژیم طاغوت به خاک و خون کشیده شدند و بیش از 150 نفر نیز در این درگیری ها مجروح شدند.

فرماندار گرگان تصریح کرد: واقعه 5 آذر سال 57 گرگان بی سابقه ترین رخداد در شمال کشور برای به ثمر نشستن انقلاب اسلامی است.

گرزین اذعان داشت: این حماسه در کنار رویدادهایی که در شهرهای کرمان، تبریز، یزد، قم و تهران رخ داده از تأثیرگذارترین جریانات در پیروزی انقلاب بوده است.