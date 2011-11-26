سالانه 13 هزار تن هلو در شبستر تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب ایرانی فام با اشاره به جایگاه تولیدی شند آباد شبستر در تولید هلو در این شهرستان اظهار داشت: هلو یکی از مهمترین محصولات تولیدی شهرستان شبستر به شمار آمده و با توجه به تنوع آن، از شهرت بسیار خوبی برخوردار می باشد.

ایرانی فام همچنین از تولید 19 هزار تن هلو در آذربایجان شرقی خبرداد و افزود: از 110هزار هکتار باغات، 12 هزار هکتار آن یعنی نزدیک به 10 درصد مجموع باغات در شهرستان شبستر قرار داشته و تلاش کارشناسان مدیریت در اهتمام بیشتر به امر تولید با رسیدگی به مسایل تولید و برطرف نمودن مشکلات حین تولید خواهد توانست جایگاه تولیدی شهرستان را در تولید محصولات کشاورزی بخصوص بخش باغی را با توجه به پتانسیل های موجود، در میان مدت ارتقاء بخشد.

وی تصریح کرد: سازمان جهادکشاورزی بر اساس برنامه های اجرایی در نظر دارد با همکاری و همیاری مدیریت شهرستانها، در جذب سرمایه، معرفی پتانسیل ها و ایجاد زمینه مناسب برای صادرات محصول با اجرای طرح های صنایع تبدیلی، سردخانه، فرآوری و بسته بندی، سرعت این امر را در میان مدت افزایش دهد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی آذربایجان شرقی اضافه کرد: تلاش جهادکشاورزی استان، در سال جهاد اقتصادی، سرعت بخشیدن به توسعه پایدار بخشهای کشاورزی بوده و در این راستا علاوه بر اهتمام بیش از پیش در ارتقاء بخشی به جایگاه کمی و کیفی محصولات تولیدی، ایجاد زمینه های مناسب برای فرآوری و راه یابی به بازارهای خارجی و توسعه بخشی به بازارهای داخلی با هدف کمک بیشتر به بهره برداران برای افزایش درآمد و برنامه ریزی برای ارتقای سطح حمایت خود و در کنار آن اشتغال زایی بیشتر در زیر بخشها، هدف دست یابی به توسعه پایدار می باشد.

شبستر از عمده مراکز تولید محصولات باغی استان، علاوه بر هلو که عمده محصول تولید باغی این شهرستان به شمار می رود، سیب، انگور، گلابی، گیلاس، زردآلو، آلبالو، بادام، گردو و آلو نیز در این شهرستان تولید و به بازارهای مصرف عرضه می شود.