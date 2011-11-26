سازهای دوره ساسانی به موزه موسیقی اهدا شد

مجید ناظم پور نوازنده عود با اعلام این خبر در توضیح چگونگی اهدای این سازها به موزه موسیقی به خبرنگار مهر، گفت : یکی از فعالیت های من در عرصه موسیقی علاوه بر نوازندگی ساز عود و شناساندن جنبه های مختلف این ساز به مخاطب ، بازسازی انواع سازهای فراموش شده قدیمی ایران است و تا کنون دو نوع چنگ و چند نوع عود قدیمی ایران را بازسازی کرده ام که مجموع این سازها را به موزه موسیقی هدیه کردم .

وی در ادامه افزود : به اعتقادمن موزه موسیقی تنها محل مناسب برای نگهداری سازهای موسیقی ایران است که خوشبختانه با مساعدت مدیریت کاربلد این مجموعه این سازها به مکان امن و خانه واقعی خود سپرده می شوند تا به راحتی در دسترس علاقمندان قرار گیرد.

این نوازنده عود در ادامه صحبت های خود با اشاره به نام سازهایی که به موزه موسیقی اهدا کرده است گفت : در مجموع نه ساز بازسازی شده را به موزه اهدا کرده ام که از این تعداد می توان به چنگ خمیده متعلق به دوران ساسانی اشاره کرد ، تحفه العود ، طرب رود و مجموعه ای از شش نقاره از دیگر سازهایی است که بازسازی شده ای است که به موزه اهدا شده است.