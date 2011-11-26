عبد الله ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تیم‌های فوتبال مس سرچشمه و صبای قم در مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های جام حذفی گفت: ما رقابت‌های جام حذفی را نیز مانند لیگ جدی می گیریم، چون با قهرمانی در رقابت‌های جام حذفی نیز می توانیم سهمیه حضور در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا را کسب کنیم.

وی افزود: مطمئن باشید در بازی‌های جام حذفی با همه توان خود حاضر می شویم و برای ما جایگاه تیم مس سرچشمه در جدول لیگ اهمیتی ندارد، چون اولین اشتباه در بازی‌های حذفی ممکن است آخرین اشتباه شده و منجر به حذف یک تیم شود. بنابراین ما بازی با تیم مس سرچشمه را کاملا جدی می گیریم و به دنبال حذف این تیم در خانه‌اش هستیم.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم تاکید کرد: تیم مس سرچشمه، تیمی قابل احترام بوده و از مربی با شخصیت و بزرگی برخوردار است اما در جام حذفی مهم نیست که حریف ما چه تیمی است، بلکه باید مانند گلادیاتورها فقط به فکر شکست حریفان خود باشیم. باید مانند گلادیاتورها پس از حذف حریفان خود با خاطری آسوده از گودال بیرون آمده و به فکر مرحله بعد رقابت‌ها باشیم.

وی در خاتمه اظهار داشت: متاسفانه ما در بازی با تیم فوتبال مس سرچشمه در رقابت‌های جام حذفی کریم اسلامی، حمید فرزانه، اکبر صادقی، حسین حجازی‌پور و منصور کشوری به دلیل مصدومیت در اختیار نداریم که چهار نفر از این مصدومان جزو بازیکنان اصلی ما هستند، البته همانطور که گفتم فقط به شکست و حذف تیم فوتبال مس سرچشمه و صعود به مرحله بعد هستیم و به غیبت بازیکنان خود فکر نمی کنیم.

دیدار تیم‌های مس سرچشمه و صبای قم در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی از ساعت 14 فردا یکشنبه در ورزشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می شود.