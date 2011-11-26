دولت تنها 20 درصد اعتبارات عمرانی مترو را پرداخت کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، هابیل درویش روز شنبه در مراسم افتتاح 42 دستگاه مترو با بیان این که بر اساس قانون، بودجه عمرانی مترو باید 50 درصد توسط دولت و 50 دیگر توسط شهرداری پرداخت شود گفت: در این میان برای امسال شهرداری 650 میلیارد تومان برای توسعه مترو اختصاص داده است اما دولت در این بخش پرداخت 244 میلیارد تومان را پیش بینی کرده است.

وی افزود: از ابتدای سال تا کنون شهرداری از سهم مصوب خود 360 میلیارد تومان یعنی حدود 60 درصد را پرداخت کرده ولی اگر بخواهیم سهم دولت از 650 میلیارد تومانی را که بر اساس قانون و به طور مساوی با شهرداری باید می پرداخته محاسبه کنیم می بینیم که دولت با پرداخت 137 میلیارد تومان از ابتدای سال 20 درصد آنچه را باید می پرداخته ،پرداخت کرده است.

درویش با بیان این که مقرر بود در سه خط 6 ، 7 و 3 متروی تهران توسعه خطوط را از طریق تامین فاینانس دنبال کنیم اما علی رغم این که این مصوبه از پشتوانه مجلس برخوردار است با وجود گذشت بیش از 9 ماه از سال این مهم محقق نشده است ،ادامه داد: در حال حاضر در تهران مترو بیش از 150 کارگاه فعال دارد و بیش از 55 درصد ایستگاه ها در حال ساخت که برای ساخت هر ایستگاه باید حدود 35 میلیارد تومان هزینه شود.همچنین امروز به طور مستقیم و غیر مستقیم در مترو بیش از 20 هزار کارگر مشغول کار هستند و 4 دستگاه حفار اتوماتیک نیز که هر کدام برای کار ماهانه به 5 میلیارد تومان هزینه نیاز دارند فعال هستند.

ماهیانه به 50 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم

وی تصریح کرد: در مجموع در بخش عمرانی ما ماهانه به بیش از 50 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که بتوانیم کارها را بر اساس برنامه ریزی ها پیش ببریم ، حال این سوال مطرح است که این اعتبارات از کجا و چگونه باید تامین شود .

مدیرعامل شرکت متروی تهران و حومه افزود: تا کنون بیش از 12 کیلومتر در خطوط مترو ریل گذاری شده و خط 4 با بیش از 95 درصد پیشرفت ، خط یک با دو کیلومتر خط با 90 درصد پیشرفت کار و همچنین هفت کیلومتر از خط 3 با 60 درصد پیشرفت کار در حال ساخت است .

وی ادامه داد : ما به مردم قول داده بودیم که سالانه حداقل 15 کیلومتر مترو به بهره برداری برسانیم که امسال و تا کنون در مجموع بیش از 70 درصد پیشرفت در این زمینه داشتیم و 30 درصد باقی مانده را نیز با تمام تلا ش تا پایان سال تکمیل خواهیم کرد .

بی مهری های دولت به مترو ادامه دارد

درویش در ادامه با تاکید بر این که بی مهری هایی از سوی دولت به مترو صورت گرفته است ، افزود : در پایان سال 88 قانونی در خصوص استفاده متروی تهران و دیگر شهرهای کشور از تسهیلات حساب ذخیرع ارزی به تصویب رسید که متاسفانه تا کنون و با وجود گذشت 9 ماه از سال 90 نیز از این اعتبارات ریالی به متروی تهران داده نشد .

وی ادامه داد : دولت امسال باید بیش از 100 میلیارد تومان یارانه بلیط به متروی تهران و مشهد پرداخت می کرد که از این رقم حداقل 80 درصد متعلق به متروی تهران است اما با آن که نصف بیشتر سال را سپری کردیم هنوز در این بخش نیز ریالی از اعتبارات مصوب مترو پرداخت نشده است .

وی افزود : یارانه بلیط مترو صرف هزینه های تعمیر و نگهداری ، حقوق پرسنل و همچنین انرژی مصرفی مترو می شود که عدم پرداخت بودجه به هر یک از موارد می تواند مشکلات زیادی را برای مترو ایجاد کند .

جابه جایی دو میلیون و 350 هزار مسافر در روز

وی با اشاره به این که با ورود واگن های جدید مترو میزان جابه جایی مسافران به حدود دو میلیون و 350 هزار نفر در روز می رسد ، گفت : هنوز با وجود آن که هیچ مبلغی از یارانه های بلیط را دریافت نکردیم مترو مانند همیشه به شهروندان خدمات رسانی می کند که در این میان باید پرسید هزینه های مترو چگونه پرداخت می شود و به راستی اگر کمک های شهرداری نبود چه اتفاقی برای مترو می افتاد .

انتقاد ازعدم تحقق فاینانس های مورد نیاز

درویش همچنین با انتقاد از این که فاینانس های مورد نیاز مترو نیز علی رغم پشتوانه قانونی محقق نشده است ، اظهار کرد : مقرر بود در سه خط 6 ، 7 و 3 متروی تهران بتوانیم توسعه خطوط را از طریق تامین فاینانس دنبال کنیم اما علی رغم این که این مصوبه از پشتوانه مجلس نیز برخوردار است با وجود گذشت بیش از هشت ماه از سال این مهم محقق نشده است .

دود بی مهری ها به چشم مردم می رود

وی افزود : در این مدت من نزد هرکس که فکر کنید رفتم و هر مقام و مسئولی را که باید می دیدم دیده ام ، از مقامات درجه یک کشور تا کارمندان بانک و تمام تلاش خود را کردم تا فاینانس های مترو محقق شود ، به طور رسمی ؛ غیر رسمی ، رفاقتی با هرکس این موضوع را مطرح کردم به نتیجه ای نرسیدم و در این میان دولت باید مجوز لازم را به بانک مرکزی بدهد که علی رغم همه تلا ش هایی که انجام شده متاسفانه تا کنون نتوانسته ایم ریالی از این مصوبه قانونی را دریافت کنیم .

درویش تصریح کرد : بی مهری هایی که نسبت به مترو اتفاق می افتد دودش به چشم مردم می رود و در نهایت مردم هستند که ضرر می کنند .

وی افزود : ما بچه های جبهه و جنگ یاد گرفتیم که جایی که ابزار و لوازم مهیا نیست هم کار کنیم اما در مورد مترو باید اعتبارات برای پیشرفت کارها محقق شود .

چمران : سرمایه گذاری بر روی مترو هزینه نیست

به گزارش مهر، در این مراسم رئیس شورای اسلامی شهر نیز گفت: سرمایه گذاری بر روی حمل و نقل عمومی و مترو صرف کردن هزینه نیست و هرچه در این بخش سرمایه گذاری کنیم در بخش های دیگر نتیجه و حاصل آن را می بینیم .

مهدی چمران افزود: هشت خط طراحی شده مترو که ما در طی تکمیل آن ها هستیم مربوط به زمانی می شده که تهران شش میلیون جمعیت داشته نه امروز که تهران 5/8 میلیون جمعیت ثابت و در مجموع 10 میلیون جمعیت دارد و در این بخش بسیار عقب هستیم .

وی بیان داشت: هر ایستگاه و قطار جدید که به شهر اضافه می شود تاثیرات مستقیمی در رفع معضل ترافیک ، کاهش مصرف انرژی و سلامت مردم دارد .

چمران خاطرنشان کرد: ما امروز شاهد ورورد تعداد جدید قطار به مترو بودیم و تعداد دیگری نیز در گمرک و در حال حمل به کشور است که امیدواریم با پرداخت اعتبارات مصوب و تامین نقدینگی لازم زمینه ورود هرچه سریعتر واگن ها به خطوط فراهم شود.