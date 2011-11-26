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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۱۵

جهاد و ایمان دو مولفه اصلی بسیج است

جهاد و ایمان دو مولفه اصلی بسیج است

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کرج گفت: جهاد و ایمان دو مولفه اصلی بسیج است که باعث افزایش قدرت درونی می شود و بسیج در واقع رمز پایداری، ماندگاری و عزت ملی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود وحیدی در حاشیه مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اقتدار فردیس افزود: شجره طیبه بسیج مخلص ترین و وفادارترین انسان ها را پرورش و به جامعه عرضه می کند.

 وی ادامه داد:  بسیج نیرویی کارآمد و برخاسته از عمق ملت است که با اعتقادات راسخ و محکم از نظام مقدس جمهوری اسلامی دفاع می‌کند و در این راه سر از پا نمی‌شناسد.
 
وی اظهارداشت: بسیجیان در طول هشت سال دفاع مقدس با ایثار و فداکاری توطئه استکبار جهانی را خنثی و سربلندی و عزت را برای ملت ایران به ارمغان آوردند .
 
وحیدی افزود: اگر دلاورمردی و رشادت‌های بسیجیان سرافراز ما نبود امروز نمی‌توانستیم در این فضای امن با آرامش زندگی کنیم و هم اکنون فضای استقلال طلبی و آزادی خواهی درمنطقه ناشی از انقلاب اسلامی ایران و هوشیاری بسیجی گونه مردم و تبعیت ازفرامین رهبری است.
 
وی گفت: جهاد و ایمان دو مولفه اصلی بسیج است که باعث افزایش قدرت درونی می شود و بسیج در واقع رمز پایداری، ماندگاری و عزت ملی است و به فرموده امام راحل (ره) اگر در هر کشوری نوای دلنشین تفکر بسیج طنین انداز شود چشم طمع دشمنان و جهانخواران از آن دور می شود.
 
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کرج گفت: در حال حاضر  با وجود جوانان نخبه شاهد پیشرفت در بخش های مختلف علمی، فرهنگی و ورزشی هستیم که به برکت انقلاب این امر تداوم دارد.
 
 
 
کد مطلب 1469694

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