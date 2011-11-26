به گزارش خبرگزاری مهر، داوود وحیدی در حاشیه مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اقتدار فردیس افزود: شجره طیبه بسیج مخلص ترین و وفادارترین انسان ها را پرورش و به جامعه عرضه می کند.

وی ادامه داد: بسیج نیرویی کارآمد و برخاسته از عمق ملت است که با اعتقادات راسخ و محکم از نظام مقدس جمهوری اسلامی دفاع می‌کند و در این راه سر از پا نمی‌شناسد.

وی اظهارداشت: بسیجیان در طول هشت سال دفاع مقدس با ایثار و فداکاری توطئه استکبار جهانی را خنثی و سربلندی و عزت را برای ملت ایران به ارمغان آوردند .

وحیدی افزود: اگر دلاورمردی و رشادت‌های بسیجیان سرافراز ما نبود امروز نمی‌توانستیم در این فضای امن با آرامش زندگی کنیم و هم اکنون فضای استقلال طلبی و آزادی خواهی درمنطقه ناشی از انقلاب اسلامی ایران و هوشیاری بسیجی گونه مردم و تبعیت ازفرامین رهبری است.

وی گفت: جهاد و ایمان دو مولفه اصلی بسیج است که باعث افزایش قدرت درونی می شود و بسیج در واقع رمز پایداری، ماندگاری و عزت ملی است و به فرموده امام راحل (ره) اگر در هر کشوری نوای دلنشین تفکر بسیج طنین انداز شود چشم طمع دشمنان و جهانخواران از آن دور می شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کرج گفت: در حال حاضر با وجود جوانان نخبه شاهد پیشرفت در بخش های مختلف علمی، فرهنگی و ورزشی هستیم که به برکت انقلاب این امر تداوم دارد.





